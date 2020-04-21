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СМИ назвали убытки United Airlines из-за эпидемии коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Около $2,1 млрд за I квартал 2020 года потеряла из-за пандемии COVID-19 американская авиакомпания United Airlines. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Почти половину от этой суммы (около $1 млрд) компания потеряла на инвестициях в колумбийскую Avianca Holdings. Avianica не выполняет пассажирские рейсы с 24 марта и находится в глубоком кризисе. Уволено 50% сотрудников.

United Airlines рассчитывает на помощь правительства США в размере около $5 млрд и отдельный кредитный займ федерального казначейства на $4,5 млрд.

19 марта американские авиаперевозчики попросили федеральное правительство о незамедлительной поддержке организации перевозок на фоне растущих убытков из-за эпидемии коронавируса. Об этом объединение авиакомпаний Airlines for America (A4A) рассказало в официальном заявлении.

10 апреля эксперты заявили, что авиакомпаниям понадобится не менее трех лет, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции.

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