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Средний чек на авиабилеты в России снизился на 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России средний чек на авиабилеты в первые недели апреля снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор сервиса для путешественников Biletix.ru Игорь Константинов во вторник, 21 апреля.

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Так, средняя стоимость билетов на самолеты, купленных россиянами с 1 по 15 апреля 2019 года, составляла 10 тыс. 143 рубля, а в апреле 2020 года — 6 тыс. 713 рублей. Объем перелетов снизился на 95%, а число возвратов авиабилетов превышает количество бронирований.

По словам Константинова, при планировании туристической поездки необходимо учитывать ряд нюансов, таких как соблюдение карантинных мер, закрытие большей части гостиниц и санаториев, а также вероятность второй волны эпидемии.

«Да, сейчас есть возможность приобрести услугу в разы дешевле, но, тем не менее, мы должны это делать с оглядкой на то, что происходит. Может быть, попробовать спланировать путешествие на осень, а не на лето. При этом купить возвратные авиабилеты по внутренним направлениям на осенний сезон можно со скидками», — сказал он.

Опрос пользователей сервиса показал, что 87% россиян не готовы покупать авиабилеты. Повлиять на их решение могли бы гарантии полного возврата денежных средств в случае отмены рейса или изменений в расписании, а также большие скидки.

По мнению Константинова, когда авиасообщение восстановится, в первую очередь будут востребованы поездки в Краснодарский край и Крым. Также популярными будут санаторно-медицинский туризм, отложенные командировки и миграционные поездки. Он предположил, что деловой туризм восстановится после эпидемии быстрее, чем частный.

19 апреля сообщалось, что авиакомпания Ryanair готова продавать билеты на рейсы за €0.99, чтобы обеспечить экипажи работой.

По мнению руководства компании, сфера авиаперевозок будет находиться в упадке до июня 2020-го, после чего авиакомпании будут восстанавливать трафик при помощи крупных скидок на «горящие» путевки в июле и августе.

15 апреля для поддержки российских авиакомпаний президент страны Владимир Путин поручил правительству выделить перевозчикам более 23 млрд рублей.

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