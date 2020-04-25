«Аэрофлот» заявил о сокращении перевозок до 3-5 тыс. пассажиров в день

Авиакомпания «Аэрофлот» за время кризиса сократила перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки. Об этом рассказал генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» в субботу, 25 апреля.

Число рейсов за время кризиса сократилось с 800 до 50–80 в сутки. «И то там спрос падает, и мы также видим необходимость закрытия некоторых рейсов, потому что они просто нерентабельными становятся», — сказал Савельев, добавив, что один-два ежедневных вывозных рейса из-за границы, на часть из которых «Аэрофлот» продает билеты, не спасут компанию.

Поэтому, по словам Савельева, перевозчик решил переориентировать часть самолетов на грузоперевозки и сейчас выполняет 4–5 таких рейсов ежедневно. Глава компании отметил, что это уже его девятый авиационный кризис на посту генерального директора «Аэрофлота», но он — «самый тяжелый».

Топ-менеджер назвал нынешний кризис «довольно жестким», отметив, что почти все авиакомпании остановили работу.

Ранее 17 апреля «Аэрофлот» сообщил о приостановке продажи билетов на все международные рейсы до конца июля из-за неопределенности с возобновлением международного воздушного сообщения.

В компании отметили, что перелеты могут возобновить и раньше в зависимости от получения соответствующего разрешения.

С 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

C 6 апреля «Аэрофлот» сократил частоту полетов по внутренним направлениям из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан.

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