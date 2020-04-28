Прямой эфир
Сюжет:

ФСИН уточнила число заболевших COVID-19 сотрудников и заключенных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказания и 40 заключенных заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба ФСИН.

Течение болезни: достигнет ли летальность от COVID-19 в РФ китайских цифр
Ученые объяснили, почему Россия обогнала Поднебесную по числу зараженных коронавирусом

Как стало известно, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в отечественной тюремной структуре достигло 271. Всего было проведено более 18 тыс. лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Как подчеркнули в ведомстве, среди заболевших нет пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

9 апреля стало известно, что служба открыла 49 лабораторий для тестирования на коронавирус нового типа. В них выявляют наличие инфекции у подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников.

Первый случай заражения в российской тюремной системе был зафиксирован 6 апреля. Инфекция была диагностирована у сотрудника колонии в Рязанской области.

В тот же день сообщалось, что в колониях и изоляторах по всей стране прошел санитарный день с целью предотвращения распространения заболевания.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила сделать лабораторный анализ на коронавирус всем, кто находится в учреждениях ФСИН, и персоналу, в случае если у них появились симптомы ОРВИ.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве уточнили порядок выписки пациентов с COVID-19
Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковый сайт ФСИН

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020