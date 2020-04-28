ФСИН уточнила число заболевших COVID-19 сотрудников и заключенных

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказания и 40 заключенных заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба ФСИН.

Как стало известно, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в отечественной тюремной структуре достигло 271. Всего было проведено более 18 тыс. лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Как подчеркнули в ведомстве, среди заболевших нет пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

9 апреля стало известно, что служба открыла 49 лабораторий для тестирования на коронавирус нового типа. В них выявляют наличие инфекции у подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников.

Первый случай заражения в российской тюремной системе был зафиксирован 6 апреля. Инфекция была диагностирована у сотрудника колонии в Рязанской области.

В тот же день сообщалось, что в колониях и изоляторах по всей стране прошел санитарный день с целью предотвращения распространения заболевания.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила сделать лабораторный анализ на коронавирус всем, кто находится в учреждениях ФСИН, и персоналу, в случае если у них появились симптомы ОРВИ.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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