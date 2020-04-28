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В Минздраве уточнили порядок выписки пациентов с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пациентов с COVID-19 можно выписывать из больницы до получения лабораторного подтверждения их выздоровления. Соответствующие критерии для выписки отражены в шестой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению нового типа коронавируса, опубликованной Минздравом России во вторник, 28 апреля.

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«Выписка пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при регрессе клинических проявлений болезни. Решение о выписке пациента может быть принято до получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Врачи могут отправить домой пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, в случае исчезновения у них лихорадки — температура тела не поднимается выше 37,2 и отсутствия нарастания у них дыхательной недостаточности. Клиническими показаниями к выписке также являются уменьшение уровня С-реактивного белка (СРБ), показывающего острые воспалительные процессы в организме человека, до необходимых показателей и увеличение числа лейкоцитов до нужного предела.

При этом, согласно тексту документа, пациенту нет необходимости проходить рентгенографию и/или КТ перед выпиской. Контрольные процедуры проводятся через 1–2 месяца после того, как пациент покинул стационар.

В ведомстве отметили, что, после того как выписанный гражданин окажется дома, ему должно быть обеспечено оказание медицинской помощи, в том числе мониторинг его состоянии врачом и при необходимости назначение ему КТ или рентгена грудной клетки, а также проведение необходимых тестов на наличие SARS-CoV-2.

«Пациенту после выписки необходимо соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных исследований на наличие РНК SARS-CoV-2 (в том числе взятых при госпитализации)», — следует из рекомендаций Минздрава.

В этом же документе указаны группы обязательной госпитализации при COVID-19. Среди них россияне старше 65 лет, беременные женщины и дети до 3 лет. Эти же группы лиц, а также дети до 18 лет с наличием хронических заболеваний госпитализируются даже с признаками ОРВИ.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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