Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав разрешил клинические испытания японского препарата против COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России разрешил клинические исследования японского препарата «Фавипиравир» среди заразившихся коронавирусом, испытания пройдут в 17 медучреждениях разных регионов страны. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 28 апреля.

Прибыль как в аптеке: в марте лекарства в России подорожали на 9%
При этом выручка фармацевтов увеличилась в полтора раза

«Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с COVID-19», — говорится в сообщении.

«Фавипиравир» используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов. Препарат был разработан как противогриппозный с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой.

Об эффективности «Фавипиравира» при лечении пациентов с коронавирусом ранее заявили китайские ученые.

Ранее в апреле Минздрав одобрил применение незарегистрированного китайского препарата «Гидроксихлорохин», который используется при лечении малярии, а также порекомендовал применять мефлохин после контакта с заразившимися коронавирусом.

По состоянию на 16 апреля в России проводились испытания двух препаратов против COVID-19 — мефлохина и даларгина. Объемы выпуска применяемых лекарств увеличены в разы, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко 24 апреля.

В США при работе с пациентами с коронавирусом начали применять лекарства от изжоги, так как в них содержится фамотидин. Медики во всем мире применяют противомалярийные препараты и лекарства от ВИЧ.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

34343

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельно опасное осложнение COVID-19 победили лекарством от артрита
Инфекционист дал прогноз по появлению вакцины от COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020