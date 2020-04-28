Минздрав разрешил клинические испытания японского препарата против COVID-19

Минздрав России разрешил клинические исследования японского препарата «Фавипиравир» среди заразившихся коронавирусом, испытания пройдут в 17 медучреждениях разных регионов страны. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 28 апреля.

«Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с COVID-19», — говорится в сообщении.

«Фавипиравир» используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов. Препарат был разработан как противогриппозный с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой.

Об эффективности «Фавипиравира» при лечении пациентов с коронавирусом ранее заявили китайские ученые.

Ранее в апреле Минздрав одобрил применение незарегистрированного китайского препарата «Гидроксихлорохин», который используется при лечении малярии, а также порекомендовал применять мефлохин после контакта с заразившимися коронавирусом.

По состоянию на 16 апреля в России проводились испытания двух препаратов против COVID-19 — мефлохина и даларгина. Объемы выпуска применяемых лекарств увеличены в разы, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко 24 апреля.

В США при работе с пациентами с коронавирусом начали применять лекарства от изжоги, так как в них содержится фамотидин. Медики во всем мире применяют противомалярийные препараты и лекарства от ВИЧ.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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