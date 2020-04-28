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Минздрав рассказал о воздействии коронавируса на мозг и ЦНС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коронавирус нового типа при распространении по организму может оказывать влияние на головной мозг и центральную нервную систему (ЦНС). Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России, опубликованных 28 апреля на сайте ведомства.

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«Установлено, что диссеминация (распространение возбудителя инфекции. — Ред.) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки», — говорится в документе.

Отмечается, что многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении.

Ранее во вторник в российском Минздраве сообщили, что лица старше 65 лет, беременные женщины и дети до 3 лет должны обязательно ложиться в больницу при обнаружении у них COVID-19.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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