Прямой эфир

Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковый сайт ФСИН

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура России потребовала заблокировать поддельный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который использовался мошенниками для сбора «штрафов» за нарушение самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 апреля на сайте Генпрокуратуры.

Тест на контекст: фейки в соцсетях зафиксируют в 10 раз быстрее
Искусственный интеллект найдет в интернете информацию экстремистского характера, порно и недостоверные новости с точностью 98%

В объявлении на сайте говорится, что пользователь нарушил режим самоизоляции в связи с чем он должен выплатить «штраф» в размере 2,5 тыс. рублей. В противном случае в отношении «неплательщика» будет возбуждено уголовное дело.

«Данный сайт никакого отношения к официальному сайту Федеральной службы исполнения наказаний не имеет. При этом взысканием штрафов по административным делам занимается не Федеральная служба исполнения наказаний, а Федеральная служба судебных приставов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в генпрокуратуре потребовали удалить публикацию под названием «Мое мнение: причина строгой самоизоляции в России». Автор материала утверждает, что связанные с коронавирусом ограничительные меры введены для ограничения прав и свобод граждан, а также для привлечения их к административной ответственности.

Ранее, 16 апреля стало известно, что специалисты компании Group-IB обнаружили 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов, продающих поддельные цифровые пропуска на период самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура проверит данные о вспышке COVID-19 в психбольнице Архангельска
СК возбудил дело за фейк о вывозе трупов умерших от COVID-19 в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020