Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковый сайт ФСИН

Генпрокуратура России потребовала заблокировать поддельный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который использовался мошенниками для сбора «штрафов» за нарушение самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 апреля на сайте Генпрокуратуры.

В объявлении на сайте говорится, что пользователь нарушил режим самоизоляции в связи с чем он должен выплатить «штраф» в размере 2,5 тыс. рублей. В противном случае в отношении «неплательщика» будет возбуждено уголовное дело.

«Данный сайт никакого отношения к официальному сайту Федеральной службы исполнения наказаний не имеет. При этом взысканием штрафов по административным делам занимается не Федеральная служба исполнения наказаний, а Федеральная служба судебных приставов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в генпрокуратуре потребовали удалить публикацию под названием «Мое мнение: причина строгой самоизоляции в России». Автор материала утверждает, что связанные с коронавирусом ограничительные меры введены для ограничения прав и свобод граждан, а также для привлечения их к административной ответственности.

Ранее, 16 апреля стало известно, что специалисты компании Group-IB обнаружили 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов, продающих поддельные цифровые пропуска на период самоизоляции.