СК возбудил дело за фейк о вывозе трупов умерших от COVID-19 в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело за фейк о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», — сказано в сообщении в понедельник, 20 апреля.

Результаты расследования контролируются московской прокуратурой. Также Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к данной информации.

Ранее в Сети появилась новость о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.

Согласно информации столичного департамента труда и соцзащиты, данный центр предназначен для оказания помощи людям, нуждающимся в изоляции — здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими.

16 апреля в Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.

На видеозаписях правонарушитель призывал граждан к несоблюдению режима самоизоляции и пытался сформировать общественное мнение об отсутствии угрозы жизни и здоровью.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.