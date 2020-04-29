Каким меня ты ядом напоила: россияне переходят на суррогатный алкоголь

В отдельных регионах страны опасность коронавируса затмевает другая, старая беда — суррогатный алкоголь. В Новосибирске шесть человек скончались в результате отравления неизвестной жидкостью, ранее еще шесть жителей Удмуртии погибли, выпив проданный им под видом алкоголя суррогат. «Известия» выяснили, почему люди покупают спиртное с рук и как с проблемой борются власти.

Потребление купленного с рук алкоголя всегда несло опасность, но в эти дни хроника происшествий иногда начинает напоминать сводки газет времен 1990-х, когда спиртосодержащие суррогаты стали одной из главных угроз здоровью россиян. Как и тогда, основной удар приходится на регионы. Вот, к примеру, характерная история из Новосибирска.

«По данным следствия, 21 апреля 2020 года в вечернее время семеро мужчин, которые работали по сортировке мусора и проживали на территории полигона твердых бытовых отходов в г. Черепаново Новосибирской области, нашли пятилитровую пластиковую емкость с жидкостью и выпили ее », — сообщает в понедельник, 27 апреля, региональное управление СКР.

Алкоголь сам по себе негативно влияет на статистику травматизма и преступности, но контрафактное пойло — прямой путь в могилу. 26 апреля в Петербурге сильно пьяный (до стадии отравления, как выяснили медики) мужчина пытался свести счеты с жизнью, но ему помешали полицейские, пишет «78». Масса печальных последствий злоупотребления алкоголем не попадает в сводку из-за латентности — не всегда причину смерти можно установить достоверно, особенно если речь идет о постоянно пившем человеке с кучей хронических заболеваний.

Стартап для мародера

Рынок нелегального спиртного стремительно увеличивается. Полиция и СКР в период действия режима повышенной готовности обращают особое внимание на факты производства спиртного без надлежащего разрешения.

Так, в Нижнем Новгороде привлекли к уголовной ответственности местных жителей, организовавших подпольный ликеро-водочный заводик.

а1 Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

«С января по март 2020 года трое граждан организовали цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Для этого один из них закупил через сеть Интернет спирт и этикетки, арендовал гараж, расположенный на территории гаражного кооператива, и часть земельного участка на ул. Зайцева в Сормовском районе г. Н. Новгорода. Там подозреваемый совместно с двумя подельниками разливали по бутылкам и хранили контрафактную алкогольную продукцию в целях сбыта. На арендуемом земельном участке он же установил контейнер, а также списанный автомобиль, кузов которого использовался в качестве места хранения тар со спиртом, а контейнер — для места хранения тар со спиртом (пятилитровые бутылки) и готовой продукции» , — говорится в сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области.

13 апреля тверские полицейские сообщили о ликвидации склада с 1904 литрами немаркированной алкогольной продукции и 6 тыс. пачек контрафактного табака.

В конце марта в Уссурийске оперативники изъяли 2,7 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Оперативники считают, что продукцию в большинстве случаев намеревались реализовать мелким оптом. Сегодня всё чаще это происходит удаленно, через торговые площадки в интернете.

а2 Фото: МВД России

СКР расследует уголовное дело о причинении смерти шести жителям города Сарапула в Удмуртии — трагедия произошла 10 апреля. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель города Сарапула, передавший погибшим некое вещество «под видом алкоголя».

«В квартире обнаружены тела четверых местных жителей — двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через непродолжительное время скончались. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя» , — сообщили в региональном управлении СК.

Следователи провели осмотр места происшествия и нашли канистры с остатками таинственного вещества. Нескольким свидетелям удалось выжить после «дегустации», но только благодаря оказанной медицинской помощи.

Радость нелегала

Недобросовестные коммерсанты прекрасно понимают, что сейчас можно неплохо заработать из-за увеличивающегося спроса и снижения доходов многих жителей страны.

— Нелегальный кустарно-суррогатный рынок в России в этом году вырастет на 20%, по моим подсчетам. Это и домашний самогон, и спиртосодержащие жидкости, и нелегальная водочная продукция. Причина проста — в кризис всегда растет потребление. А вот потребление легального крепкого алкоголя упадет процентов на 10, вместо роста на эти же 10%, который ранее прогнозировался , — считает Вадим Дробиз, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» (Москва).

а3 Фото: МВД России

По подсчетам эксперта, резкий рост продаж нелегальных напитков начался с 20 апреля, это связано с тем, что у людей заканчиваются средства.

Не больше, чем у них

Специалист считает, что несмотря на ряд трагедий, не стоит слишком сильно сгущать краски по поводу угрозы суррогатной продукции.

— У нас в стране нет какой-то массовой смертности или отравлений нелегальными спиртосодержащими жидкостями. У нас травятся ежегодно в пределах 10 тыс. человек. Это в соотношении с плотностью населения не больше, чем в США или другой развитой стране , — говорит Дробиз. При этом он подчеркивает, что у нас доля нелегального рынка значительно больше, чем в развитых странах Запада.

а4 Незаконное хранение алкогольной продукции Фото: МВД России

— Там эта доля составляет примерно 10–12%. У нас же, по разным подсчетам, примерно треть всей выпиваемой крепкой алкогольной продукции — нелегально-суррогатная. В прошлом году было реализовано примерно 1100 млн литров ликеро-водочной продукции (данные системы ЕГАИС). Доля суррогата-контрафакта могла достигать 600 млн литров — 200 водка, 200 самогон и еще 200 спиртосодержащие жидкости (речь о продукции медицинского, бытового и технического назначения. — Прим. «Известий»). Я думаю, этот рынок вырастет как минимум на 20% , — предполагает эксперт.

Не водкой единой

Значительное потребление нелегальной продукции россиянами в сравнении с жителями других стран Вадим Дробиз объясняет разницей в доходах населения.

— Зарплаты и пособия по безработице там в несколько раз выше, а легальный алкоголь — дешевле [в некоторых странах]. Вот пример: у нас недавно минимальная зарплата стала 12700 рублей, а минимальная цена бутылки водки — 230. Грубо говоря, можно купить чуть больше 50 бутылок. На соцвыплаты за рубежом можно приобрести около 200 бутылок. Складывается ситуация, когда человек, зарабатывающий менее 20 тыс рублей, не имеет морального права пить легальный алкоголь. Ведь не на что будет кормить семью. Их удел, получается, паленая водка за 100 рублей и самогон , — сетует Дробиз.

а5 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Бороться с нелегальным рынком алкоголя, по мнению Дробиза, необходимо экономическими методами.

—Минимальная зарплата в России должна быть не менее 100 бутылок водки. Нужно сказать, что мы медленно, но верно подбираемся к этому соотношению , — говорит собеседник «Известий».

Пить или не пить

В связи с ростом «пьяных» преступлений в отдельных населенных пунктах и регионах местные и региональные власти намерены ограничить реализацию спиртного. 26 апреля стало известно о решении оперштаба Курганской области запретить продажу алкоголя (включая пиво) с 30 апреля по 10 мая, в том числе через сети общественного питания.

«Невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. Запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания» , — говорится в сообщении властей.

Одновременно с этой инициативой в регионе набирает ход кампания по борьбе с самогонщиками и бутлегерами «Стоп — нелегальный алкоголь» (началась в января текущего года).

«Сообщить о фактах продажи и производства контрафактной алкогольной продукции можно по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-2010-895, а также пройдя по ссылке на сайт . Жители региона могут обращаться анонимно, однако в случае сообщения своих контактных данных и подтверждения факта нарушения закона заявителя ждет денежное вознаграждение. За раскрытие точки сбыта — 1000 рублей, за данные о нелегальном цехе — 20 000 рублей» , — говорится в сообщении на сайте местного правительства.

а6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Однако бизнес-сообщество не в восторге от ограничительных мер и считает, что в первую очередь запрет ударит по честным производителям.

— Полный запрет на продажу алкоголя, который пытались ввести в Забайкалье, или же переход к его продаже четыре часа в день, как в Карелии, закончится тем, что на рынке снова появятся сотни неконтролируемых, токсичных игроков. Законопослушные производители тратили свои ресурсы на постановку системы учета, кадры и оборудование, а в случае введения сухого закона подпольные производства, которым достаточно заброшенного подвала и десятка неучтенных мигрантов, вернутся на рынок и наводнят его контрафактом, за качество которого спросить будет не с кого. При этом его продажи будут организованы в круглосуточном режиме. Проиграют не только производители, но и бюджет, а главное, потребитель. У нас в стране и так ежегодно от разного рода сивухи погибают тысячи людей , — считает Дмитрий Протасовский, генеральный директор ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества».

В начале апреля Минпромторг встал на сторону производителей алкоголя и призвал регионы не менять установленный режим продажи спиртного без крайней необходимости, опасаясь роста социальной напряженности.

Однако практика пока опровергает сомнения представителей деловых кругов. Например, ограничительные меры в Карелии, упомянутые Протасовским, по данным властей региона, оправдывают себя.

а7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— По данным МВД, с 1 по 7 апреля по сравнению с предыдущей неделей количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 22%; с 37 до 17 уменьшилось количество водителей, которые сели за руль в алкогольном опьянении. Кроме того, количество случаев распития спиртных напитков в общественных местах снизилось со 110 до 30, в два раза реже люди стали появляться в общественных местах в состоянии опьянения , — сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Кстати, Карелия вошла в тройку лучших регионов по поддержке бизнеса в условиях пандемии (по данным Центра политической конъюнктуры).