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В России предложили ввести контроль за оборотом стеклянных бутылок для алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В Совете Федерации разработали законопроект, согласно которому в России будет введен контроль за оборотом стеклянных бутылок, в которые разливают алкоголь. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил «Известиям» автор документа сенатор Сергей Рябухин.

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Он отметил, что новая мера поможет контролирующим органам выявлять заводы, которые продают тару нелегальным производителям спиртного. Идею маркировки бутылок — но только для крепкого алкоголя — уже поддержал Минпромторг.

Кроме того, сенатор посчитал необходимым дополнительно маркировать стеклотару для крепкого алкоголя: помещать на бутылку латинскую букву А в окружности. При этом заводы получат право продавать свою продукцию только тем компаниям, которые имеют лицензию на производство спиртного.

Для контроля за оборотом бутылок производителей тары хотят обязать клеймить каждое изделие своим индивидуальным знаком. Кроме того, планируется запретить розлив спиртного в ПЭТ-упаковку.

В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Известий», сказано, что в настоящее время производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула наносить на бутылки маркировку, которая позволяла бы их идентифицировать. Также в российском законодательстве нет ответственности за изготовление тары для нелегальных производителей спиртного.

Поясняется, что в комплексе это позволяет заводам делать бутылки для контрафактного алкоголя, который является одним из источников массовых отравлений граждан, а жесткий контроль над оборотом стеклянной тары позволит сократить количество подобных случаев.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 28 апреля

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