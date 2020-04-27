В Новосибирской области шесть человек погибли от отравления неизвестной жидкостью

На полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирской области семь человек отравились неизвестной жидкостью. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

«Отравление семи человек неизвестной жидкостью на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черепановском районе Новосибирской области. Шесть человек погибло, один человек в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение», — приводит его слова NGS.ru в понедельник, 27 апреля.

В региональном следственном управлении СК России уточнили, что шесть человек скончались 22 апреля, возбуждено уголовное дело.

«По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Жидкость была отправлена на экспертизу.

16 апреля сообщалось, что в Оренбургской области пенсионерка попала в реанимацию, случайно выпив отбеливающее средство. Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог рта и гортани, отравление.