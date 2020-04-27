Прямой эфир

В Новосибирской области шесть человек погибли от отравления неизвестной жидкостью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирской области семь человек отравились неизвестной жидкостью. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Не спиться: в России стали чаще травиться алкоголем
Общая смертность из-за крепких напитков снизилась, но победу праздновать рано

«Отравление семи человек неизвестной жидкостью на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черепановском районе Новосибирской области. Шесть человек погибло, один человек в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение», — приводит его слова NGS.ru в понедельник, 27 апреля.

В региональном следственном управлении СК России уточнили, что шесть человек скончались 22 апреля, возбуждено уголовное дело.

«По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Жидкость была отправлена на экспертизу.

16 апреля сообщалось, что в Оренбургской области пенсионерка попала в реанимацию, случайно выпив отбеливающее средство. Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог рта и гортани, отравление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Санкт-Петербурге пятилетний ребенок отравился психотропным веществом
В Москве задержаны укравшие из магазина три бутылки водки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020