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В Москве задержаны укравшие из магазина три бутылки водки

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Правоохранители задержали двоих мужчин, которые украли из столичного магазина три бутылки водки, угрожая продавцу пистолетом. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне в помещение магазина на улице Череповецкой. Ущерб от действий злоумышленников составил 986 рублей.

Сообщается, что участники разбойного нападения были задержаны полицейскими уже через полчаса после случившегося на остановке общественного транспорта на Инженерной улице. Злоумышленниками оказались безработные, находившиеся в столице проездом.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

1 апреля в супермаркете на улице Селигерской мужчина украл банку кофе. Между ним и продавцом возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выхватил мачете и едва не отрубил руку сотруднику магазина. Пострадавшего торговца доставили в одну из городских больниц. Преступник был задержан правоохранителями возле подъезда одного из жилых домов. Позднее его арестовали на два месяца.

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