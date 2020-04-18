В США мужчина залез в закрытый ресторан и пил четыре дня

Житель американского штата Коннектикут совершил незаконное проникновение в закрытый из-за пандемии ресторан, в течение четырех дней выпив и украв 70 бутылок спиртных напитков. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил телеканал FOX News.

Инцидент произошел в городе Нью-Хейвен. Спавший в Soul de Cuba Cafe 42-летний местный житель Луи Анхель Ортис был обнаружен менеджером заведения 14 апреля, который и вызвал полицию. Прибывшие стражи правопорядка задержали грабителя уже на улице с бутылкой рома.

По данным с записей камер видеонаблюдения, мужчина проник в заведение через окно еще в субботу, 11 апреля.

«Установлено, что Ортис в течение четырех дней употреблял ресторанную еду, пил крепкий алкоголь и пиво, а также выносил напитки и имущество из ресторана», — сказал капитан полиции Энтони Дафф в беседе с местной газетой Hartford Courant.

Руководство заведения оценило ущерб ресторана в несколько тысяч долларов.

Ортиc задержан, ему было предъявлено обвинение в краже со взломом и воровстве.

18 февраля в Москве мужчина украл бутылку элитного коньяка, но разбил ее при попытке бегства от полиции. Магазин оценил ущерб в 65 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчина свою причастность к данному происшествию отрицает.