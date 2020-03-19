В Турции 15 человек скончались из-за «профилактики» COVID-19 поддельным алкоголем

Пятнадцать человек скончались в Турции после отравления поддельным алкоголем, которым они собирались защитить себя от коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает газета Hurriyet.

Отмечается, что выходцы из Туркмении закупили кустарно изготовленный спирт и начали его пить с целью профилактики от коронавируса.

В итоге люди получили массовое отравление и были доставлены в больницу. Сейчас под присмотром врачей остается еще 60 человек.

Семь человек, причастных к продаже спирта, задержаны. Правоохранительные органы инициировали расследование этого дела.

В феврале во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что употребление спиртных напитков не сможет предотвратить заражение коронавирусом. Действенной мерой профилактики там называют только соблюдение личной гигиены.

За несколько дней до этого заявления ВОЗ в Минздраве России предостерегли от употребления алкоголя при коронавирусе. Там отметили, что распитие спиртных напитков во время заболевания, вызванного коронавирусом, приведет к существенной нагрузке на сердце.

На текущий момент общее количество зараженных коронавирусом в Турции — 191 человек. Кроме того, зафиксировано два летальных исхода.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.