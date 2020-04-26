Продажу алкоголя приостановят в Курганской области с 30 апреля

Розничную продажу алкоголя в Курганской области приостановят на период с 30 апреля по 10 мая для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 26 апреля.

«В том числе невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. Запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания», — говорится в сообщении.

Продажа горючих веществ и средств для разведения огня будет также временно приостановлена.

По данным на 26 апреля, в Курганской области коронавирус обнаружен у 29 человек. Четверо из них уже выздоровели. Случаев летального исхода не зафиксировано.

С 20 апреля продажа спиртного ограничена в Свердловской области. Приобрести алкогольную продукцию можно только с 10 :00 до 19:00. Мера введена в рамках борьбы с COVID-19.

Всего в России подтвердились 80 949 случаев заболевания COVID-19, из них 6361 — за последние сутки. 6767 человек вылечились. 747 пациентов скончались.

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