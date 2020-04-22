Полиция изъяла более 19 кг марихуаны у безработного жителя Курганской области

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения «Гром» обнаружили и изъяли более 19 кг марихуаны у 23-летнего безработного жителя Курганской области. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД в среду, 22 апреля.

Молодого человека задержали днем 21 апреля в селе Мыркайское Мишкинского района. В ходе обыска полицейские изъяли несколько пакетов с веществом растительного происхождения с характерным запахом.

«Все изъятые растения направлены в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Исследование показало, что вещество содержит наркотическое средство — каннабис (марихуана). Общий вес растений составил более 19 кг», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что мужчина собирал дикорастущую коноплю на одном из полей села, а затем сушил ее в соседнем доме, где долгое время никто не жил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

10 апреля в Московской области правоохранители задержали трех граждан Украины за создание лаборатории по производству мефедрона.

При обыске оперативники обнаружили различные емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы и пластиковые контейнеры с жидкостью.