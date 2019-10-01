Пьяный рассвет: как жители борются с бизнесом в многоэтажках

Последние несколько лет в спальных районах стали массово открываться точки продажи алкоголя. Располагаются они на первых этажах обычных многоквартирных домов. Жители такому соседству не рады. Пьяные посетители этих заведений причиняют им много беспокойства. Решить проблему пытаются на законодательном уровне. С лета 2019 года бизнесу стало сложнее приобрести жилое помещение в доме и адаптировать его под свои нужды. Кроме того, депутаты предлагают и вовсе запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах. Смогут ли жители избавиться от бесконечных пивных в спальных районах — разбирались «Известия».

Легкий бизнес

Один из самых популярных советов в интернете для тех, кто задумался над своим делом, это открыть пивной магазин. Чтобы продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуар и медовуху не нужна лицензия , как на другие виды алкоголя. Более того, не нужно даже создавать компанию. Достаточно зарегистрироваться как ИП. Так чаще всего и поступают владельцы небольших распивочных в спальных районах: и расходы, и штрафы для ИП значительно меньше.

алко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Все посетители таких магазинов — обычно жители одного района или даже ближайших домов. Владелец пивной может хорошо изучить свою аудиторию и закупать именно те сорта, которые будут пользоваться спросом. Особенно хорошо идут дела у хозяев, чьи магазины расположены на улицах с высокой проходимостью, около метро или около общежитий.

Сейчас даже в небольшом районе «разливаек» может быть более 20 — по несколько штук в одном доме. Помимо них в районах есть и алкомаркеты, и продуктовые магазины с алкогольной продукцией.

Негативные факторы

Многие жители считают, что наличие пивной на каждом шагу портит социальный облик их района. «Жители Ново-Переделкино категорически против открытия магазина «Пивной князь» во дворе в 10–20 м от детской площадки. Просим срочно принять меры по закрытию данного магазина, — пишет жительница района на портал мэра Москвы. — Сегодня уже стоит машина с выгрузкой алкогольной продукции. Если вы хотите поддерживать мелких предпринимателей, то выделяйте им помещения в магазинах, а не в жилых домах во дворах возле детских площадок».

Беспокоит жителей и то, что многие магазины, несмотря на запрет, продолжают продавать алкоголь и ночью. Кто-то пробивает его под видом другой продукции, кто-то просто в обход кассы. Прекратить это должно было введение единой государственной автоматизированной системы учета этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС). Все розничные магазины в автоматическом режиме должны передавать в нее данные о продаже каждой единицы маркированной алкогольной продукции. За несоблюдение этого требования предусмотрены конфискация продукции и штраф. Для должностных лиц речь идет о сумме в 10–15 тыс. рублей, а для юридических лиц — 150–200 тыс. рублей.

магазин Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Пугают такие наказания далеко не всех. Для магазинов, у которых уже сформировался круг постоянных клиентов, эти суммы легко покрываются доходом от нелегальной продажи. Жалобы, по словам жителей, результата не дают. «В нашем доме открыт круглосуточный магазин, ночью покоя от него нет совсем, особенно летом, когда открыты окна. В нем по-тихому ночью продают алкоголь, и из-за этого в него съезжается половина города. В магазине скапливается большая очередь, и люди развлекаются на улице, устраивая дискотеки, драки, крики, песни поют. Те, кто приезжает на машине, включают музыку на всю громкость. Спать невозможно, окно закрывать бесполезно! » — жалуется жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Более предприимчивые владельцы магазинов и вовсе ведут продажи не таясь, поскольку нашли лазейку в законе. Запрет на реализацию алкоголя ночью не касается организаций, оказывающих услуги общественного питания. Так многие магазины переквалифицировались в бары, рестораны и рюмочные и стали продавать алкоголь после полуночи официально. Спокойствия жителям многоэтажек это не прибавило.

Право голоса

С лета 2019 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс. Теперь, если жилое помещение на первом этаже многоквартирного дома заинтересует предпринимателя, ему недостаточно будет написать заявление и предоставить техническую документацию. По новым правилам потребуется и согласие самих собственников в доме. «За» должны проголосовать минимум ⅔ владельцев квартир в подъезде и все собственники смежных помещений.

новостройка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению экспертов, основная сложность заключается не только в том, чтобы убедить жильцов дать согласие, но и в том, чтобы это согласие зафиксировать. Всё это должно быть закреплено в протоколе общего собрания собственников. При этом для того, чтобы такое собрание считалось правомочным, в нем должны принять участие более 50% владельцев квартир в доме. По факту же из-за того, что посещение таких встреч — дело добровольное, бывают на них единицы.

Тем не менее, несмотря на недостатки процедуры, изменения позволяют собственникам принимать участие в решениях относительно своего дома. Правда, стоит понимать, что актуальными новые положения Жилищного кодекса будут лишь для помещений, которые изначально относились к жилым. Значит, коснутся они, скорее всего, только старых домов, так как в большинстве новостроек первые этажи сразу выделяют под нужды бизнеса, не учитывая мнение собственников квартир.

Ограничить площадь

Раз сократить количество алкомаркетов сложно, депутаты решили бороться с «недобарами». Чаще всего вчерашние магазины переходят в новую группу, просто поставив стол и стул. В интернете есть множество советов, как переоборудовать помещение под бар с минимальными вложениями.

Депутаты предлагают установить новое требование для баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Площадь зала для посетителей в этих заведениях должна быть не меньше 20 м². Дополнительные ограничения смогут устанавливать уже региональные власти. Во вторник, 24 сентября, законопроект прошел первое чтение.

С его критикой уже выступили представители бизнеса. Александр Гончаров, совладелец магазина-бара «Пивотека 465», полагает, что закон противоречит самой концепции таких заведений. Они изначально задуманы как небольшие по площади точки, куда могут зайти жители соседних домов. Расширение формата, по мнению Гончарова, повлечет и увеличение расходов, что сделает этот бизнес нерентабельным.

алко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, чаще всего в таких магазинах-кафе продаются и распространенные продукты питания по низкой цене. Запрет продажи алкоголя, как отметил в беседе с «Известиями» специалист Европейской юридической службы Александр Спиридонов, может привести к росту цен. «Продажи алкогольных напитков составляют около половины от оборота магазинов формата «у дома», то есть фактически является одним из основных источников дохода. Как правило, алкоголь в них дороже, чем в сетевом ритейле. Это позволяет удерживать более низкие цены на другие категории продуктов. Данная инициатива существенно сократит доходы этих магазинов, — полагает Спиридонов. — Представители профильных ведомств дают отрицательный отзыв на законопроект, объясняя это возможным снижением числа торговых точек и ростом потребления суррогатного алкоголя».

Тем не менее, как отмечает специалист, многие регионы уже успешно применяют похожие меры. «Примерно в 10–15 регионах РФ на местном уровне уже приняты и действуют ограничения по продаже алкоголя в многоквартирных домах. Жители спальных районов могут повлиять на продажу алкоголя, обратившись с обращениями к региональным депутатам, а те смогут на законодательном уровне запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах» , — объясняет юрист.

По его мнению, это лучший способ решения проблемы — местным жителям и местным властям, знакомым с ситуацией в регионе, проще принять взвешенное решение. На федеральном уровне, считает Спиридонов, бороться с нелегальной деятельностью магазинов можно, ужесточив наказания. Например, конфисковать продукцию и лишать владельца бизнеса права в дальнейшем регистрироваться в качестве ИП и открывать ООО.

Мимо кармана

Совершенно иначе решать проблемы владельцев квартир в многоэтажках предлагает председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.

По мнению эксперта, обратить внимание нужно не на то, кому помещения сдаются в аренду и как используются, а на то, куда поступает арендная плата. «Управляющая организация должна направлять доходы от сдачи недвижимости в аренду на поддержание многоквартирного дома в нормальном состоянии. А сейчас все эти деньги поступают в бюджеты соответствующего уровня и никаким образом в дома не возвращаются, потому что государство нежилые помещения считает своими. Это в корне неправильно , — рассуждает в беседе с «Известиями» Широков. — Нежилое помещение окружено общедолевым имуществом. Стены, потолок — это всё общедолевое. Таким должно быть и само помещение, чтобы собственники могли им распоряжаться и на этом заработать деньги на обслуживание своего дома».

аренда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев