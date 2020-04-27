Лавров заявил о срыве саммита «нормандской четверки» из-за позиции Украины

Проводить запланированный на апрель саммит в «нормандском формате» бессмысленно из-за позиции украинских властей. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в понедельник, 27 апреля.

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», — сказал он во время онлайн-лекции для студентов МГИМО.

Министр отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя администрации российского лидера Дмитрий Козак прилагали усилия для продвижения с мертвой точки политических договоренностей по Донбассу. Однако подобные «попытки торпедируются, звучат обвинения в государственной измене за то, что господин Ермак осмелился обсуждать то, как конкретно выполнить минские договоренности».

Тем не менее на конец текущей недели запланирована встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции. Повестка такого «видеоконтакта» прорабатывается, добавил Лавров.

25 апреля Лавров заявил о саботаже Киевом политической части договоренностей по Донбассу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепление его в законодательстве Украины.

В Кремле также не увидели значительных успехов со стороны Киева в реализации минских договоренностей.

Ранее, в апреле, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане возвращения Донбасса под контроль Киева. Так, он намерен дождаться, пока регион покинут «войска», после чего получить контроль на границе с Россией и провести выборы в регионе. Однако такая последовательность противоречит минским договоренностям.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.