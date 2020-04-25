Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил министр иностранных дел России в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей, где президент [Украины] Владимир Александрович Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины», — сказал Лавров.

Он убежден, что необходимо приступить к обсуждению всех правовых аспектов особого политического статуса Донбасса и закрепление его в законодательстве Украины. Вместе с тем разговаривать на эти темы, по мнению главы МИД РФ, украинская сторона не хочет.

«Нас особенно тревожит, что на Украине не очень компетентные люди начинают заниматься выполнением Минских договоренностей. Там есть вице-премьер, он же министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий, который начинает делать заявления по содержанию подходов Киева к урегулированию в Донбассе, отвергая с порога идею, поддержанную главой офиса президента [Украины] Владимира Зеленского Андреем Ермаком на переговорах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком», — отметил Лавров.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что он имеет в виду создание гражданского консультативного совета из представителей Киева и Донбасса.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане возвращения Донбасса под контроль Киева. В частности, он ждет пока регион покинут «войска», после чего намерен получить контроль на границе с Россией и провести выборы в регионе. Однако такая последовательность противоречит Минским договоренностям.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.