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ЕС приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Евросоюз приветствовал состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС, распространенном в четверг, 16 апреля, в Брюсселе.

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Обмен стал шагом на пути к реализации одной из мер, которые были согласованы на саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года в Париже, отметили в службе.

«Евросоюз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению минских договоренностей, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении.

«Москва также положительно оценила состоявшийся обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Обмен прошел утром в четверг, Донецку передали 10 человек, украинской стороне — девять лиц, один человек вернуться отказался, пишет «Газета.ру». Процедура прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Дата обмена была объявлена накануне, 15 апреля, договоренность о нем достигнута 8 апреля.

29 декабря Киев и Донбасс уже обменивались пленными под Горловкой. Украина тогда передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев направили 76 человек.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки», в которую входят Германия, Украина, Франция и Россия, в Париже 9 декабря. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса поприветствовали в Евросоюзе.

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