В Донбассе начался обмен пленными

Донецк и Киев приступили к обмену пленными. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«В районе пропускного пункта «Майорск» началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках Контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию», — приводит ТАСС слова Грызлова.

На месте работают наблюдатели ОБСЕ, сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР).

В последний момент формула обмена была скорректирована. По уточненным данным, Киеву передается девять украинцев в обмен на 11 жителей ДНР.

Основные переговоры завершились 8 апреля — Киев и народные республики договорились об обмене удерживаемыми лицами. Первоначально в ДНР рассчитывали передать Киеву 8 человек и вернуть 10 своих, в Луганской Народной Республике — 11 и 8 соответственно.

Позже гуманитарная подгруппа контактной группы по Донбассу согласовала все окончательные детали обмена пленными. Тогда дата не называлась, но подтверждалось, что это должно произойти до Пасхи (19 апреля).

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел в конце декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев отправились 76 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.