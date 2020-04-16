Москва положительно оценила обмен пленными между ДНР и Киевом

Россия положительно оценивает состоявшийся обмен пленными между Киевом и Донбассом. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Позитивно оцениваем состоявшийся обмен, это шаг в правильном направлении по выполнению решений парижского саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года», — сказал Руденко.

По его словам, в Москве рассчитывают, что на следующем заседании Минской контактной группы, которое пройдет 22 апреля в онлайн-формате, удастся достичь новых договоренностей.

Ранее 16 апреля самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) и Киев обменялись пленными. Донецку передали 10 человек, украинской стороне — девять лиц, один от обмена отказался. Процедура прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса.

В то же время в офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что Киев вернул 19 своих граждан, а обмен происходит в формате «всех на всех».

По схеме «10 на 7» состоится обмен пленными между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Киевом.

29 декабря Киев и Донбасс уже обменивались пленными под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев направили 76 человек.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса поприветствовали в Евросоюзе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.