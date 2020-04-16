В ЛНР раскрыли подробности обмена пленными с Киевом

Обмен пленными между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Киевом в связи с конфликтом в Донбассе состоится по формуле «10 на 7». Об этом заявила 16 апреля омбудсмен по правам человека, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«Мы передаем украинской стороне 11 человек, забираем семь человек. В результате верификации, которая была проведена в рамках видеоконференции, один человек, который раньше обращался к нам за помощью, подтвердил свой отказ от участия в обмене», — приводит ее слова Луганскинформцентр.

Кобцева отметила, что пленные уже направлены из Луганска к месту обмена, который пройдет на линии соприкосновения в районе моста у населенного пункта Счастье.

Ранее в этот же день пленными обменялись самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) и Киев. Донецку передали 10 человек, украинской стороне — девять лиц, один от обмена отказался. Процедура прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса.

В то же время в офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что Киев вернул 19 своих граждан, а обмен происходит в формате «всех на всех».

Во время состоявшейся 8 апреля видеоконференции Контактной группы ЛНР и Киев договорились обменяться удерживаемыми лицами не позднее 17 апреля по формуле «11 на 8». По словам Кобцевой, в преддверии обмена Луганск выполнил все необходимые мероприятия по процессуальной очистке пленных и ожидает аналогичных шагов с украинской стороны.

Ранее, 29 декабря, Киев и Донбасс уже обменивались пленными под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев направили 76 человек.