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В ЛНР раскрыли подробности обмена пленными с Киевом

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Обмен пленными между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Киевом в связи с конфликтом в Донбассе состоится по формуле «10 на 7». Об этом заявила 16 апреля омбудсмен по правам человека, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

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«Мы передаем украинской стороне 11 человек, забираем семь человек. В результате верификации, которая была проведена в рамках видеоконференции, один человек, который раньше обращался к нам за помощью, подтвердил свой отказ от участия в обмене», — приводит ее слова Луганскинформцентр.

Кобцева отметила, что пленные уже направлены из Луганска к месту обмена, который пройдет на линии соприкосновения в районе моста у населенного пункта Счастье.

Ранее в этот же день пленными обменялись самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) и Киев. Донецку передали 10 человек, украинской стороне — девять лиц, один от обмена отказался. Процедура прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса.

В то же время в офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что Киев вернул 19 своих граждан, а обмен происходит в формате «всех на всех».

Во время состоявшейся 8 апреля видеоконференции Контактной группы ЛНР и Киев договорились обменяться удерживаемыми лицами не позднее 17 апреля по формуле «11 на 8». По словам Кобцевой, в преддверии обмена Луганск выполнил все необходимые мероприятия по процессуальной очистке пленных и ожидает аналогичных шагов с украинской стороны.

Ранее, 29 декабря, Киев и Донбасс уже обменивались пленными под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев направили 76 человек.

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