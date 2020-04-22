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В ДНР обвинили Киев в торможении политического урегулирования в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Политическое урегулирование в Донбассе тормозит позиция украинской стороны. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду, 22 апреля.

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По словам главы ведомства Натальи Никоноровой, за пять лет Киев не прислал ни одного проекта нормативного акта, закрепляющего особый статус региона.

«Более того, на сегодняшнем заседании украинские представители отказались даже от обсуждения механизма согласования данных актов, который должен являться основой работы политической группы», — сказала она.

Как напомнила министр, в ходе заседания контактной группы в среду представители Киева не стали обсуждать механизм согласования правовых актов. А это должно быть основой работы политической группы, добавила она.

12 февраля представитель Украины обязался предоставить перечень нормативных правовых актов, которые необходимо согласовать в рамках контактной группы в процессе реализации комплекса мер. Но его не представили, добавила Никонорова.

18 апреля ДНР обвинила Киев в затягивании согласования новых участков отвода сил. Тогда в МИДе республики заметили, что Донецк и Луганск предложили Украине по пять участков для разведения сил.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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