Способное достроить «Северный поток – 2» судно вновь поменяло курс

Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский», направленный на достройку газопровода «Северный поток – 2», указал курс на Находку, но на данный момент судно проходит пролив Ла-Манш. Об этом в воскресенье, 26 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder.

По расчетам Vesselfinder судно прибудет в российский порт 1 июля.

На данный момент трубоукладчик движется в направлении Северного моря и пересекает разделяющий Францию и Великобританию пролив Ла-Манш.

Судно продолжает свой путь уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Свой путь судно начало еще в феврале, отправившись из Находки сначала в сторону Сингапура, а затем — на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. К концу марта судно огибало Африку и следовало в Кейптаун. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл накануне 18 апреля.

Известно, что «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В декабре 2019 года Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки «Северного потока».

2 апреля стало известно, что к укладке трубопровода присоединится еще одно судно — нидерландский корабль Flintstone, который будет проводить технические работы. Таким образом, каменной засыпкой занимаются уже четыре нидерландских судна и одно кипрское.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинская компания «Нафтогаз» в начале марта обсуждала с американскими властями дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как отмечал президент России Владимир Путин, Вашингтон путем ввода санкций против проекта пытается снизить конкурентоспособность Европы.