Способное достроить «Северный поток – 2» судно взяло курс на ЮАР

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», продолжило путь на запад. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Начавшее свой путь из Находки судно в настоящее время огибает Африку. Текущее направление — Кейптаун в ЮАР, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, а затем — на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. В Кейптаун судно должно прийти 27 марта.

В декабре 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что использование судна станет одним из вариантов достройки «Северного потока – 2». По его словам, на дополнительную подготовку трубоукладчика потребуется время.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинский «Нафтогаз» обсудил в начале марта с властями США дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как заявил президент России Владимир Путин, США путем ввода санкций против энергетического проекта пытаются снизить конкурентоспособность Европы.