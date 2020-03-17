Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут. В настоящее время оно направляется в сторону Мозамбикского пролива, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные портала Vesselfinder.

Утром во вторник, 17 марта, трубоукладчик приближался к проливу в западной части Индийского океана. При этом судно уже миновало пункт назначения — египетский порт Суэц, куда должно было зайти примерно 25 марта.

По сообщению портала Myshiptracking, судно направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика, туда «Академик Черский» дойдет 23 марта.

8 марта судно меняло курс, пройдя мимо Шри-Ланки. Предполагалось, что оно идет в египетский порт Суэц.

В декабре 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что использование судна станет одним из вариантов достройки «Северного потока – 2». По его словам, на дополнительную подготовку трубоукладчика потребуется время.

Ранее, в декабре, Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинский «Нафтогаз» обсудил в начале марта с властями США дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как заявил президент России Владимир Путин, США путем ввода санкций против «Северного потока – 2» пытаются снизить конкурентоспособность Европы.