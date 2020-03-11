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Путин назвал причины введения США санкций против «Северного потока — 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США путем ввода санкций против российского газопровода «Северного потока — 2» пытаются снизить конкурентоспособность Европы. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

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«Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против «Северного потока — 2» заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с «Северного потока». Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG (СПГ, сжиженный природный газ — Ред.), для своего сжиженного газа», — рассказал он агентству.

Кроме того, глава государства отметил, что таким образом Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина существовала за счет России. Также Путин добавил, что намерения США обеспечить рынок сбыта своего товара идут во вред потребителю в Европе.

«Но на 25–30% если будет первичный источник энергии дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики, и европейской в том числе», — пояснил российский лидер.

Вашингтон в декабре ввел санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинский «Нафтогаз» обсудил в начале марта с властями США дополнительные меры против «Северного потока – 2».

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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