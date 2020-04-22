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Новак объяснил высокую волатильность на рынке нефти

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Фото: REUTERS/Drone Base
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Высокая волатильность на рынке нефти вызвана заполненностью нефтехранилищ в мире. Об этом в среду, 22 апреля, заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе телеконференции с депутатами Госдумы.

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«Очень много спекулятивных моментов, которые мы наблюдаем сейчас, в том числе по фьючерсным контрактам. На сегодняшний день рынок живет в неопределенной ситуации. Это прежде всего связано с тем, что прогнозируется достаточно серьезное заполнение нефтехранилищ во всем мире», — считает Новак.

Кроме того, министр отметил, что ежедневное снижение глобального спроса на нефть из-за пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.

«Наблюдается беспрецедентная ситуация, когда в результате того, что две трети населения всей планеты находится в режиме самоизоляции и принимаются беспрецедентные меры правительствами всех стран по борьбе с распространением COVID-19, это повлияло на снижение спроса. На сегодняшний день, наверное, мы находимся в самой активной фазе снижения спроса на нефть», — сказал Новак.

Ранее в этот же день цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже ей удалось отыграть эти потери и подняться, по данным торгов, до $20,3 (15:50 мск)

В Кремле заверили, что не стоит смотреть на значения нефти «по одному дню или неделе» и необходимо дождаться эффекта от заключенной сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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