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Нефть Urals в Северо-Западной Европе подешевела на $6

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Фото: ТАСС/Алексей Андронов
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Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе уменьшилась на $5,92 — до $11,59 за баррель. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает агентство Argus.

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При этом, скидка на Urals в регионе осталась на прежнем уровне — $1,75 за баррель (CIF Роттердам).

Отмечается также, что в средиземноморском регионе стоимость Urals снизилась на $5,17 за баррель — до $12,09 за баррель. Это, по данным Argus, стало минимальным значением с марта 1999 года — тогда цена опускалась до $11,74 за баррель.

Днем ранее цена нефти Urals поднялась до $17,51.

Тогда же специалисты поделились прогнозом, что среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий.

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