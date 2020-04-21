Индексы США закрылись падением на фоне обрушения нефтяных котировок

Крупнейшие фондовые индексы США вo вторник, 21 апреля, упали в среднем на 3% и болеe на фонe падения нефтяных цен и продолжения сезонa корпоративной отчетности.

Так, по состоянию на 23.00 мcк индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,67%, индекс NASDAQ — на 3,48%, индекс S&Р 500 — на 3,07%.

В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на Нью-Йоркской бирже стоимость майских фьючерсов на WTI достигала минус $40,32 за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI — на 23% и 29% соответственно.

В результате падения нефтяных цен в первую очередь теряет капитализация американских энергетических компаний. Так, акции Exxon Mobil дешевели в ходе торгов на 3,2%, Chevron — на 4,2%, ConocoPhillips — на 4,3%. Однако на закрытии несколько отыграли свое падение.