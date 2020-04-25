Причиной отмены конференции лидеров G20 назвали разногласия США и КНР

Видеоконференция лидеров государств — участников G20 была отменена из-за разногласий США и Китая. Об этом сообщила газета South China Morning Post в субботу, 25 апреля.

По информации издания, Вашингтон настаивал на том, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса действиях.

Пекин выступил резко против подобного предложения. В результате видеоконференция была отменена в последний момент. Источник газеты отметил, что переговоры могут возобновиться в будущем, если США и Китай придут к компромиссу по данному вопросу.

Изначально об ответственности Китая за пандемию заявили в США. Так, госсекретарь Майк Помпео неоднократно обвинял Пекин в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19 и призывал найти виновного в распространении инфекции.

Позже в сенате США объявили о намерении изучить обстоятельства появления коронавируса и заподозрили Китай в принятии недостаточных мер по недопущению пандемии.

Американский президент Дональд Трамп и вовсе грозил Пекину последствиями в случае, если вина Китая в пандемии будет обнаружена. ВОЗ он обвинил в неэффективности и 15 апреля приостановил ее финансирование. Такое решение осудили многие страны, в том числе Россия, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Вслед за США обвинения в адрес Китая поступили из Австралии. Китай какие-либо подозрения в свою сторону опровергает. Кроме того, как объяснял глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, человечество не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

15 апреля телеканал Fox News сообщал, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане, откуда якобы произошла утечка инфекции. Схожую теорию 5 апреля выразили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.