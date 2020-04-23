Премьер Австралии призвал наделить ВОЗ более широкими полномочиями

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и наделению ее сотрудников более широкими полномочиями. Об этом политик заявил в интервью телеканал Sky News в ночь на четверг, 23 апреля.

По его словам, специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как инспекторы ООН по вооружениям. Моррисон считает, что такое решение усилит потенциал организации в борьбе со вспышками заболеваний в будущем, пишет The Guardian.

Австралийский лидер отметил, что расширенные полномочия позволят специалистам ВОЗ въезжать на территорию стран для проведения расследования и выяснения источника вспышек болезней «без приглашения», а также даст им доступ к информации, которая имеет решающее значение для отслеживания заболеваний и борьбы с ними.

Моррисон добавил, что на данный момент миру необходим «прозрачный и независимый процесс» для установления обстоятельств вспышки коронавируса и того, что должно измениться для возможности избежать повторения ситуации в дальнейшем.

По последним данным портала Worldometer, в Австралии зафиксировано 6649 случаев заражения коронавирусом: 74 человека скончались, 4920 ― выздоровели.

21 апреля посольство Китая в Австралии прокомментировало то, что австралийские власти вслед за США начали проводить «антикитайскую политику», обвиняя КНР в сокрытии информации по коронавирусу и призывая к большей прозрачности в данном вопросе.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля представили британские СМИ со ссылкой на разведку.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса. Кроме того, он обвинил Пекин и Всемирную организацию здравоохранения в сокрытии информации о COVID-19. По этой причине Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ.

Китай подобные версии отвергает и отмечает, что с самого начала оперативно известил страны об эпидемии в конце декабря и предоставил всю необходимую информацию. Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин также заявил, что человечество пока не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,6 млн случаев заболевания, умерли более 184 тыс. человек, вылечились — более 721 тыс.