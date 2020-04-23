Всемирный банк назвал среднюю цену на нефть в 2020 и 2021 годах

Средняя цена на нефть в 2020 году составит $35 за баррель, в 2021 году — $42 за баррель. Об этом 23 апреля сообщил Всемирный банк.

«Воздействие пандемии на экономику ослабит спрос и приведет к перебоям в поставках, что негативно скажется на развивающихся странах, которые сильно зависят от сырьевых товаров», — отметила вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбасиоглу.

По ее словам, в сложившейся ситуации руководства стран не должны вводить торговые ограничения, так как больше всего пострадают бедные страны.

Всемирный банк отметил падение среднемесячных цен на нефть на 50% в период с января по март 2020 года. В апреле цены достигли исторического минимума, некоторые имели отрицательные показатели. Ожидается, что в 2020 году цены на нефть составят в среднем $35 за баррель, что является резким понижением по сравнению с октябрьским прогнозом, который предполагал $61 за баррель.

22 апреля цена на нефть Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Министр энергетики России Александр Новак объяснил высокую волатильность на рынке нефти заполненностью нефтехранилищ в мире.

Цена на американскую нефть WTI резко обвалилась в понедельник. Сначала ее стоимость достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила падение.

В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого стала отрицательной. В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.