Новак назвал сумму дохода страны от демпфера при цене нефти в $20 за баррель

Доход в бюджет России от демпфера при цене нефти в $20 за баррель составит 1 трлн рублей в 2020 году, заявил 22 апреля министр энергетики Александр Новак.

«В 2018 году нами был выбран механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен на АЗС независимо от того, какие цены были на мировых нефтяных рынках. Он действует на стоимость балансирующим образом», — приводит его слова «РИА Новости».

Новак отметил, что налогообложение по демпферу гарантирует наполнение бюджета при низких ценах на нефть и компенсирует из бюджета сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции при высоких ценах.

Также министр добавил, что механизм демпфера позволяет сгладить ситуацию, связанную с волатильностью мировых цен, а также формировать доходы бюджета.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на бирже NYMEX 20 апреля она провалилась почти на 300%, опустившись до –$37,63 за баррель.

22 апреля цена на июньские фьючерсы нефти WTI выросла до $14,71 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть вызвано пандемией коронавируса. Это привело к переполнению нефтехранилищ, а резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В результате производителям приходится платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.