Цена нефти WTI выросла на 27%

Цена на июньские фьючерсы нефти WTI выросла на 27,14% — до $14,71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 22 апреля.

При этом июньские фьючерсы на нефть Brent выросли до $21,60 — на 11,74%, передает RT.

В минувший понедельник резко обвалилась цена на американскую нефть WTI. Сначала цена достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение.

В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого стала отрицательной. В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.

По итогам 21 апреля стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе подешевела на $5,92 за баррель, до $11,59. Это оказалось минимальным значением с марта 1999 года, когда цена падала до $11,74, передает НСН.

В Кремле уверены, что падению стоимости майских фьючерсов не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску».

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию со снижением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».