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Цена нефти Brent превысила $21 за баррель

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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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Стоимость барреля нефти Brent c поставкой в июне в ходе торгов на Лондонской бирже ICE ускорила рост до 10,2% и составила $21,3. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:20 мск среды, 22 апреля.

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Цена июньских фьючерсов WTI растет на 40% и уже выше $16 за баррель. Накануне цены на эту нефть снижались до $6,55.

В понедельник резко обвалилась цена на американскую нефть WTI. Сначала цена достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение.

В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого стала отрицательной. В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.

В Кремле уверены, что падению стоимости майских фьючерсов не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску».

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию со снижением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».

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