Оценены потери бюджета России при разных ценах на нефть

Российские эксперты посчитали потери бюджета при снижении среднегодовых цен на нефть до $30, $20, $10 и даже до $1 за баррель. Исследование, подготовленное специалистами РЭУ им. Г.В. Плеханова, есть в распоряжении «Известий».

По данным специалистов, при цене $30 убыток составит 2,5 трлн рублей, при $20 — почти 3 трлн. Как уточняют эксперты, если нефть упадет до $1, бюджет недосчитается всего 2 трлн рублей, так как потери частично компенсирует девальвация рубля.

Экономисты допускают, что в краткосрочном периоде сырье может дешеветь до нуля, но среднегодовая цена ниже $30 маловероятна.

При падении котировок до $10 за баррель объем выпадающих поступлений составит 4,7 трлн рублей, но при условии, что ЦБ будет поддерживать курс нацвалюты на уровне 78 рублей за $1 валютными интервенциями.

Если же регулятор не станет вмешиваться, то российская валюта ослабнет вслед за ценами на нефть до 90 рублей за $1. Это немного смягчит недостаток бюджетных средств, и он составит 3,4 трлн рублей по итогам года.

Как полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова, давление на нефтяные цены для вытеснения с рынка крупных игроков может оказаться долгосрочным. Это приближает негативный сценарий с котировками существенно ниже $20 за баррель.

Минфин исходит именно из такого прогноза при корректировке федерального бюджета на 2020–2022 год, который пока предусматривает стоимость нефти в $57,7 и курс национальной валюты на уровне 63,9 рубля за $1.

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