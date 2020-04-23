«Нам будет сложно удержать Григорьева в межсезонье»

Баскетбольная «Парма» продлила контракт с главным тренером Казисом Максвитисом после довольно успешного сезона, развязку которого мы не увидели из-за пандемии коронавируса. Литовский специалист, выводивший скромный «Нептунас» в Евролигу и бравший медали местного чемпионата с «Литкабелисом», провел первый год в иностранном чемпионате и сразу же стал одним из его героев. У пермяков был третий показатель в Единой лиге по результативности (87,1 очка), мощная победная серия в 2020 году и самая посещаемая арена (в среднем более 5 тыс. болельщиков).

«Известия» пообщались Казисом Максвитисом. Он рассказал о причинах расставания клуба с самым результативным игроком пермского клуба Арнеттом Моултри и шансах удержать Максима Григорьева в межсезонье, а также назвал символическую пятерку Единой лиги-2019/20.

— Без приключений добрались из Перми в Литву?

— Когда мы покидали Россию, уже не было прямого рейса Москва–Вильнюс. Поэтому, как и наши коллеги из «Химок», добирались на родину через Калининград. Граница длинная, надо было перейти мост через реку Неман. Вещей было много — примерно 30 сумок. Так что каждый член тренерского штаба «Пармы» сделал по несколько «ходок», в том числе помогли донести вещи и другим нашим спутникам.

— Как проводите время на карантине?

— Первые дни я был в смятении. У меня не было четкого расписания, поэтому в основном я высыпался. Потом начал читать книги, делать зарядку. Все-таки 14 дней карантина я провел один в квартире, и надо было как-то заполнить свое время. Сейчас немного полегче. Я воссоединился с женой, детьми. Могу навещать маму.

— В 37 лет вы вывели «Нептунас» в Евролигу и дебютировали в главном клубном турнире Европы в сезоне-2014/15. Тогда вам противостояли такие именитые наставники, как Велимир Перасович, Эргин Атаман, Яннис Сферопулос, Деян Радонич, Ибон Наварро. Не чувствовали какого-то пиетета перед коллегами?

— Нет, такого чувства не было. Я никого не боялся, но осталось разочарование, что мы не смогли выйти в топ-16. Одержали четыре победы дома и потерпели всего одно поражение — от «Олимпиакоса» в овертайме. А вот на выезде мы были совсем другой командой, уступив во всех гостевых матчах. Тем не менее это был хороший опыт, мы столкнулись с иными скоростями, другим уровнем сопротивления. Можно провести такую параллель: говорят, что подростка надо бросить на середину реки и он сам должен преодолеть это испытание, тогда и научится плавать.

— Есть ли тренер в Европе, чьи идеи кажутся вам новаторскими?

— Каких-то новых имен я не назову. В Европе мне нравится тренерский стиль Желько Обрадовича, Шарунаса Ясикявичюса, Римаса Куртинайтиса. В NBA сейчас внимательно слежу за Греггом Поповичем.

— Если вернуться к сезону-2014/15, то ваш «Нептунас» попал в Евролигу по спортивному принципу. Сейчас турнир стал практически закрытым для небольших клубов. Как вы к этому относитесь?

— Отрицательно. Хорошо, что в Единой лиге пока осталась одна прямая путевка в Евролигу, хотя и ее, я так понял, могут отнять. В Литве вообще можно стать чемпионом и не попасть в турнир. «Жальгирис» имеет лицензию А, а для остальных клубов страны единственная возможность стать участником Евролиги — победа в Еврокубке. Мне жаль, что сейчас всё складывается таким образом. Это не идет на пользу европейскому баскетболу.

— Расскажите о своем профессиональном пути. Вы играли в юности? Есть ли у вас образование в другой сфере?

— Как и каждый литовец, я вырос на великом противостоянии «Жальгириса» и ЦСКА. Даже помню свои первые слезы, когда «Жальгирис» во главе с Сабонисом, Куртинайтисом и Хомичюсом проиграли армейцам в финале. На следующий год, правда, они взяли реванш и стали чемпионами. Тогда я получал свои первые впечатления от баскетбола. Потом были удачные выступления сборной Литвы на всех турнирах, и, как каждый мальчик в нашей стране, я хотел стать баскетболистом. Много занимался, поступил в Литовский спортивный университет в Каунасе и там на последнем курсе понял, что не смогу стать большим игроком. Так что реализовать свою мечту в профессиональном баскетболе я решил как тренер. Всё началось с того, что я стал заниматься с детьми в том же Каунасе и постепенно шаг за шагом двигался вперед.

— Недавно тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, что дорогу в большой баскетбол ему дал Душко Иванович, который заметил его в дубле и сделал свои ассистентом. Был ли в вашей карьере такой человек?

— Одного такого выделить не могу. На мою карьеру больше всего повлияла работа с молодежными сборными. Мы выиграли много престижных турниров — три чемпионата Европы, чемпионат мира – 2011 (U-20). Участвуя в этих турнирах, я получил уверенность, что могу не только работать на высоком уровне, но и быть успешным, завоевывать титулы.

— Кем из своих воспитанников вы больше всего гордитесь?

— Я тренировал много хороших игроков, которые впоследствии стали выступать на самом высоком уровне. Йонас Валанчюнас востребован в NBA, Донатас Мотеюнас также провел много лет в лучшей лиге мира (сейчас в китайском «Шанхае». — «Известия»). В «Альбе» играет Рокас Гедрайтис. Но, наверное, баскетболист, которого больше всего можно назвать моим воспитанником, — форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас. Его я тренировал не только в юношеских сборных, но и в детской школе Каунаса. Так что с ним мы вместе перешагнули через все ступеньки профессионального баскетбола.

— Как вам живется в Перми? Успели осмотреть достопримечательности города? Может быть, сходили в знаменитый Пермский театр оперы и балета?

— До переговоров с «Пармой» я знал о Перми исключительно с баскетбольной точки зрения. Хорошо помню игры «Урал-Грейта» в Евролиге. Так что в Пермском крае баскетбол с конца 1990-х был видом спорта номер один, и это очень приятно. Для меня это первый опыт жизни за границей. Больше всего пока не могу привыкнуть к холоду — давно не помню таких суровых зим. А в целом мне нравится жить в Перми, особенно люблю прогулки по набережной реки Камы. В театр оперы и балета пока не ходил, хотя один коллега звал меня пару раз. Надеюсь, получится сделать это в следующем году.

— Единая лига оправдала ваши ожидания в плане уровня, конкурентоспособности?

— Думаю, что Единая лига и испанская ACB — два сильнейших европейских чемпионата. Можно дискутировать, какой из них сильнее, тут на вкус и цвет... В Лиге ВТБ хорошие команды, качественные легионеры. Ты можешь сравнить свой уровень с ведущими клубами Евролиги. Пока я сам и команда привыкали к новому ритму — мы выдали неудачный старт. Плюс не угадали по нескольким легионерам, и нас сразу начали наказывать (шесть поражений в семи стартовых матчах. — «Известия»).

— Ваш соотечественник Адас Юшкявичус стал лидером «Пармы» в этом сезоне. Вы давно его знаете, он показал свой максимум или способен еще прибавить?

— Адаса я знаю с детского возраста и могу сказать, что он провел один из лучших сезонов в карьере. При этом он не творит чудеса, а делает то, что умеет лучше всего: забивает трехочковые с хорошим процентом и играет пик-н-ролл. Также его большое преимущество: он может закрыть две позиции — первого и второго номера. С ним мы точно угадали, и я рад, что Юшкявичус остается в «Парме».

Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА) Адас Юшкявичус

— Можно еще ожидать подписания ваших соотечественников? Насколько сейчас вообще реально вести трансферную кампанию?

— Пока на рынке очень сложная ситуация. Да, этот сезон завершен, но ни у кого нет уверенности, что следующий начнется по расписанию. Неясно, как сильно пандемия отразится на бюджетах клубов. Так что пока очень много вопросов. Если говорить про литовцев, то я бы с удовольствием взял еще пару игроков. Хотя нас уже называют «литовской мафией» (смеется). Также на карандаше у нас есть американцы, европейцы.

При формировании состава для нас очень важно понимать — будем ли мы играть в еврокубках в следующем сезоне. Будем ждать новостей от федерации и Единой лиги.

— До досрочного завершения сезона «Парма» провела всего шесть матчей в 2020 году. Для вас непривычно такое небольшое количество игр?

— Очень непривычно. В Литве мы играли в местном чемпионате — каждые выходные, и в середине недели в еврокубках. Когда же у тебя так мало матчей, как у «Пармы» в сезоне-2019/20, очень тяжело переживать поражения. Ты проиграл, и у тебя нет возможности сразу отыграться. Ты должен жить этими мыслями еще целую неделю. В такой ситуации тяжело поймать ритм. Нам удалось это сделать только в 2020 году. Мы поняли, как надо готовиться в таких условиях, и как итог — выиграли пять встреч из шести, и очень жаль, что чемпионат остановился, когда мы были на подъеме.

— При вас очень здорово прибавил Максим Григорьев, которого в последние годы мучили травмы. Что скажете о перспективах российского защитника?

— Макс — очень профессиональный игрок. Перед и после тренировки он делает специальные упражнения, чтобы минимизировать риски получения травмы. По ходу сезона Григорьев был важным баскетболистом для «Пармы», у него было не так много игрового времени, но когда он был на площадке, то делал разницу. Думаю, что в межсезонье будет очень трудно удержать его в нашей команде.

Фото: Виктория Ламзина (БК Зенит) Максим Григорьев

— В сезоне-2018/19 эксперты много говорили о прогрессе Александра Платунова. В этом году 22-летний разыгрывающий участвовал всего в двух матчах в Единой лиге. У него были проблемы со здоровьем?

— Дело в травмах. Саша долго лечился, потом вернулся в состав, но только усугубил повреждение. Надеюсь, что он справится с этой ситуацией и тогда мы увидим его возможности. А они у него есть.

— Кто из молодых россиян порадовал вас?

— Отмечу Глеба Шейко. Жаль, что из-за ограниченного количества матчей он получил мало игровой практики. На его позиции играли Юшкявичюс, Григорьев. Но, на мой взгляд, Шейко — игрок уровня Единой лиги и у него еще будет шанс проявить себя в полной мере.

— В феврале тяжелую травму колена получил центровой Артем Забелин. Есть вероятность, что он восстановится к старту нового сезона?

— Забелин — качественный центровой, и он получил тяжелую травму очень не вовремя. Постоянно вызывался в сборную, попал на Матч звезд Единой лиги… Теперь ему надо будет еще внимательнее тренироваться, чтобы в будущем избежать рецидива. Что касается восстановления, то обычно после повреждения крестообразной связки реабилитация занимает полгода. Есть надежда, что он будет готов к началу сезона.

— Выше вы говорили, что не угадали с легионерами. В первую очередь это касается тяжелого форварда Арнетта Моултри, с которым клуб расстался в ноябре?

— Я имел в виду двоих. Это Энтони Карр, которого мы рассматривали в качестве основного разыгрывающего. Он получил травму и не мог тренироваться до конца декабря. К тому же травмировался Платунов, и мы начали сезон без двух разыгрывающих. По Моултри могу сказать, что это очень одаренный парень, который не действовал в интересах команды. Особенно в защите. Когда мы их отзаявили и пригласили на замену Евгения Валиева и Лорензо Уильямса, мы потеряли в таланте, но команда стала более сплоченной. Не первый раз в своей карьере я утвердился во мнении, что лучшее иметь надежного, дисциплинированного игрока, чем неуправляемого суперталанта.

— Назовете топ-5 лучших игроков сезона Единой лиги? Можно по позициям.

— Надо подумать. Первый и второй номер Алексей Швед и Майк Джемс — это бесспорно. Легкий форвард — Миндаугас Кузминскас, четвертый номер — Рэймар Морган и центровой — Девин Букер.

— В сентябре вас приглашали возглавить сборную Литвы. Тяжело было отказаться?

— У меня не было выбора. Я подписал контракт с «Пармой», в котором не предусматривалось совмещение постов, и тут неожиданно пришло приглашение от Федерации баскетбола Литвы. К тому же мы плохо начали чемпионат, и владельцы «Пармы» попросили меня сосредоточиться на клубной работе. Я их прекрасно понимаю, они мои работодатели, платят мне зарплату. Литву же мечтает возглавить каждый тренер, но пока не судьба. В будущем я бы хотел, чтобы в моих соглашениях был пункт о совмещении. Надеюсь, что у меня еще появится шанс поработать с национальной командой.

— Следите за NBA? Есть ли у вас любимая команда?

— Я большой фанат «Хьюстона» времен Хакима Оладжувона (двукратный чемпион NBA, первый номер драфта-1984, на котором также был выбран Майкл Джордан. — «Известия»). Когда они стали чемпионами в 1994-м и 1995-м, я был очень счастлив.

— Вы входили в тренерский штаб «Миннесоты» в Летней лиге. Если бы вам поступило предложение стать одним из тренеров в клубе NBA, вы бы дали свое согласие?

— С самой юности я работал только главным тренером. В 95% случаев. При этом я бы согласился быть ассистентом у специалиста, который сильнее меня, у которого можно учиться. В NBA такая возможность точно бы предоставилась, ведь это главная лига мира, которая диктует моду в современном баскетболе. Поэтому, если бы такое предложение поступило, я бы откликнулся на него.