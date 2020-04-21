Остаться по-хорватски: «Енисей» постарается удержать Анзуловича

Баскетбольный «Енисей» готов заключить новое соглашение с главным тренером Драженом Анзуловичем, если по окончании карантина бюджет команды сохранится на прежнем уровне. Титулованный хорват также заинтересован продолжить работу в Красноярске и хочет вывести команду в плей-офф Единой лиги, сообщил «Известиям» агент специалиста Станислав Рыжов. В досрочно завершившемся сезоне красноярцы шли на девятом месте в регулярном чемпионате, обыграв дома сразу трех грандов отечественного баскетбола.

«Енисей» своей сенсационной победой над ЦСКА (80:71) на старте сезона задал настроение всему чемпионату Единой лиги. Сибирский клуб не ограничился успехом в игре с армейцами: в его активе победы над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (98:91) и казанским УНИКСом (95:93). В итоге «Енисей» закончил 2019 год в группе лидеров. Однако затем у команды наступил серьезный спад. В январе 2020 года клуб потерпел восемь поражений подряд, вылетев из Кубка Европы ФИБА, и покинул зону плей-офф Единой лиги.

Февральская победа над конкурентами из эстонского «Калева» показала, что сибиряки были готовы вернуться в борьбу за топ-8, но спустя два тура «регулярку» приостановили, а затем и досрочно завершили. С семью победами «Енисей» финишировал на девятом месте, но от расположившихся выше «Пармы», «Зенита», «Зелены Гуры» и «Калева» подопечных Анзуловича отделял всего один выигранный матч. Эти результаты руководство признало успешными.

— Если бюджет «Енисея» останется на уровне последних пяти сезонов (от 213 до 279 млн рублей, согласно ежегодным данным Единой лиги. — «Известия»), то контракт с Драженом Анзуловичем будет продлен, — сказал «Известиям» источник в красноярском клубе. — Если из-за пандемии коронавируса руководство Красноярского края решит резко сократить бюджет, то клуб может и не потянуть зарплату хорватского тренера. Сейчас никто не может предугадать, как будут развиваться события.

Контракт Дражена Анзуловича с «Енисеем» уже подошел к концу. Агент 52-летнего специалиста Станислав Рыжов подчеркнул, что тренер заинтересован в продолжении работы в Красноярске.

— Под руководством Дражена «Енисей» добился очевидного прогресса, и тот факт, что руководство клуба публично назвало его лучшим тренером в истории команды, лишь подтверждает мои слова, — рассказал «Известиям» Станислав Рыжов. — Сам Дражен хочет остаться. В этом сезоне из-за его досрочного завершения осталась определенная недосказанность. Поэтому если «Енисей» решит продлить контракт тренера и подберет боеспособный состав, то клуб вновь будет бороться за место в плей-офф.

Под руководством Анзуловича в этом сезоне очень ярко себя проявил соотечественник тренера Томислав Зубчич, ранее успевший поиграть за «Автодор» и «Нижний Новгород». Он вошел в топ-10 Единой лиги по набранным очкам (15,5 в среднем за игру) и в топ-15 по эффективности действий (15,5 балла). Также стоит отметить статистику Дениса Захарова (11,8 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи). В этом сезоне 26-летний защитник впервые получил вызов в сборную России, за которую дебютировал в матче квалификации Евробаскета-2021 с Италией (6 очков и 1 подбор почти за 13 минут на паркете).

Для Анзуловича это уже второй опыт работы в России. В сезоне-2007/08 он возглавлял пермский «Урал-Грейт», откуда ушел по собственному желанию незадолго до окончания российской Суперлиги. Клуб не принял отставку тренера, но хорват самовольно покинул команду и спустя несколько дней возглавил «Шарлеруа», с которым впоследствии стал чемпионом Бельгии (пермяки были намерены довести дело до арбитражного суда ФИБА, но затем передумали).

Кроме России и Бельгии тренер также работал в чемпионатах Китая, Литвы, Польши, Украины и Хорватии. С хорватской «Цибоной» он трижды выигрывал золото национального чемпионата, а также выступал в Евролиге.

Предыдущим местом работы Дражена Анзуловича была сборная Хорватии, которая под его руководством не смогла преодолеть квалификацию чемпионата мира – 2019. Хорваты заняли пятое место в группе с Литвой, Италией, Польшей, Венгрией и Нидерландами, одержав всего четыре победы в 12 играх. Правда, тогда главные звезды хорватской сборной не могли участвовать в квалификации из-за совпадения календарей ФИБА и NBA.