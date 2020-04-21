«Для меня было большой честью разнести еду ветеранам»

Американский форвард баскетбольного «Зенита» Тим Абромайтис — один из немногих легионеров, кто, несмотря на разрешение клуба уехать домой, остался в России и продолжил готовиться к возможному возобновлению сезона в Евролиге. В разговоре с «Известиями» он рассказал о помощи ветеранам петербургского баскетбола в эти тяжелые дни, своей самой запоминающейся игре и желании остаться в клубе в следующем сезоне.

— Как проводите время на карантине? Какое у вас расписание?

— Я просыпаюсь довольно поздно, примерно в 9:00–9:30. Завтракаю, а потом несколько часов поддерживаю свою физическую форму в домашних условиях. Кручу велосипед, подтягиваюсь, отжимаюсь… Хорошо, что у меня есть собака . В промежутках между тренировками мы выходим гулять. Три раза в день. Отходим не так далеко от дома, но это дает возможность чуть больше подвигаться. Вечером тоже немного занимаюсь своим телом, но и теперь появилось время посмотреть ТВ-шоу, сериалы, фильмы, почитать книгу.

Конечно, я очень скучаю по баскетболу и очень жду возобновления полноценных тренировок с партнерами. Об играх при полных трибунах остается только мечтать.

— Почему вы решили остаться в Санкт-Петербурге и не лететь в США?

— Мне показалось, что это оптимальное решение. Во-первых, по прилету к родителям мне бы пришлось две недели сидеть на карантине. Это не лучший вариант. Ведь, например, на 16-й день нам бы надо было возвращаться. И какой тогда был смысл в этом перелете? Во-вторых, если Евролигу все-таки возобновят, то мне не потребуется времени на адаптацию к смене часовых поясов и я смогу максимально быстро приступить к тренировкам.

При этом я на связи с родителями, братом, друзьями. Постоянно созваниваемся, обсуждаем всякие мелкие детали.

— Как часто общаетесь с тренерским штабом, партнерами по команде, руководством?

— Мы с ребятами часто общаемся. Хочется знать, кто и как адаптируется к нынешним условиям. С тренерами находимся в постоянной переписке, а контактировать с офисом сейчас практически нет надобности.

— Слышал, что игроки основной команды «Зенита», сотрудники фронт-офиса и генеральный директор клуба развозили продуктовые наборы ветеранам баскетбола Санкт-Петербурга. Вы случайно не принимали участие в этой акции?

— Изначально я не очень хотел говорить об этом. Все прекрасно понимают ситуацию, а бравировать такими поступками не принято. Мне было очень приятно принять участие в этой акции, помочь ветеранам в столь непростое время, разнести им еду . Правда, это большая честь. Очень надеюсь, что подобные действия идут на пользу всем, кто стеснен в нынешних условиях.

— Кому лично вы нанесли визит?

— Изначально я не знал, к кому поеду. В клубе мне сказали, что недалеко от меня живет Александра Овчинникова — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы (вдова олимпийского чемпиона Александра Белова). Она часто бывает на матчах «Зенита» и при встрече узнала меня. Спросила про мои литовские корни, даже без знания языка я это понял, и ответил русским «да».

Понятно, что ни о каком «зайти на чай» не могло быть и речи . Необходимое расстояние, маска, перчатки — я придерживался всех установленных правил.

— Как вам обстановка на улицах города?

— Меня приятно удивляет, что все очень спокойно относятся к происходящему. Никто не паникует, все держат дистанцию, в магазинах все в масках и перчатках. Круто, что никто не пренебрегает мерами безопасности.

— Давайте немного поговорим об отвлеченных вещах. Назовите самый удивительный момент в мировом спорте, который вы видели?

— Блок-шот Леброна Джеймса на Андре Игудала в седьмом матче финальной серии между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» в сезоне-2015/16. И сразу после этого эпизода — заброшенный трехочковый Кайри Ирвинга. Этот эпизод, по сути, решил исход Кубка Ларри О’Брайена. Это незабываемо.

— А в вашей карьере?

— Дайте подумать. Назову, пожалуй, эпизод, когда я выступал за Университет Нотр-Дам в NCAA. Мы играли против команды сына Майкла Джордана. И сам Майк был на трибунах. Мы выиграли ту встречу, и я, кажется, набрал максимальное количество очков. Было очень приятно показать свои лучшие качества на глазах легенды мирового баскетбола.

— Какую бы свою игру вы выделили в составе «Зенита»?

— С точки зрения команды отмечу два наших выигрыша у «Жальгириса», а также выездные победы над «Фенербахче» и ЦСКА. Если говорить про меня персонально, то назову домашний матч с тем же «Жальгирисом», где я удачно отзащищался в последней атаке соперника в овертайме. Это была классная, трудовая победа. Мы начали набирать темп, но сезон, к сожалению, в скором времени приостановился.

— Есть ли у вас желание остаться в «Зените» на сезон-2020/21?

— Да, конечно. Я очень комфортно чувствую себя в команде, в городе и в России в целом. «Зенит» ставит перед собой самые высокие задачи, и я бы, безусловно, хотел быть частью этого коллектива.

— Представим ситуацию: вам надо собрать команду для баскетбола 3x3. Надо взять одного игрока из «Зенита» и любую мировую звезду. Кого бы вы выбрали?

— Нам нужен разыгрывающий, поэтому из «Зенита» я выберу Алекса Ренфро. У нас с ним хорошее взаимопонимание. А из звезд возьму Леброна. Я его фанат. Отдадим ему мяч, и он принесет нам победу (смеется).

— Кто был самым сложным оппонентом в вашей карьере?

— Сложнее всего было играть против моего брата. Мы очень много сражались с ним один на один. Он старше и чаще выигрывал . С одной стороны, меня это злило, с другой — я ориентировался на него и становился сильнее.

— Брат сейчас как-то связан с баскетболом?

— Профессионально — нет, но он очень внимательно следит за европейским баскетболом и NBA. Он живет в Чикаго и может часто ходить на матчи «Буллс».

— Недавно офис «Чикаго» возглавил Артурас Карнишовас. Что думаете об этом?

— Я не большой знаток карьеры Артураса, хоть у меня и есть литовские корни. Могу лишь сказать, что влияние европейского баскетбола на NBA заметно усиливается. К большому количеству европейских спортсменов, играющих важные роли, добавляются еще и специалисты, которые занимают ключевые позиции в офисах клуба и тренерских штабах. Это круто и способствует еще большему развитию и популяризации игры.

— Кого бы вы назвали сильнейшим российским баскетболистом в истории?

— Честно, я не так хорошо знаю историю российского баскетбола и мог пропустить что-то важное, но остановлю свой выбор на Андрее Кириленко. Он был успешен в NBA и Европе. Он был примером для целого поколения европейских игроков, мечтавших уехать за океан.

— Как ваш русский язык?

— К сожалению, не могу похвастаться большими знаниями языка. Знаю 20–30 базовых слов, баскетбольные термины. Стараюсь учить язык, когда гуляю с собакой. Надо как-то взаимодействовать с окружающими, и через диалог я запоминаю новые слова. Например, знаю: «девушка», «собака», «площадка»… Еще я знаю русские ругательства, но не буду их произносить (смеется).

— В соцсетях вам очень часто пишут на испанском. Хорошо знаете этот язык?

— Получше, чем русский. Моя девушка из Испании, поэтому мне проще его практиковать и больше поводов изъясняться.

— Расскажете про вашу девушку?

— Мы познакомились, когда я играл в «Тенерифе», и она переехала вместе со мной в Санкт-Петербург. Сейчас она получает дистанционное образование, поэтому она точно не скучает без дела.

— Что из русской кухни вам больше всего понравилось?

— Все ребята очень хвалили борщ, но мне он не понравился. Зато я обожаю бефстроганов. Часто заказывал это блюдо, когда были открыты рестораны. Сейчас мы в основном сами готовим дома.

— Вы сказали, что смотрите много фильмов и сериалов в эти дни. Посоветуйте читателям, что вам больше всего понравилось.

— Фильм «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером. Отличный фильм про сложные отношения между мужем и женой.