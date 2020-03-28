Золотой отпуск: дадут ли баскетбольным «Химкам» звание чемпионов России

Сезон Единой лиги досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Обладатель Кубка Белова-2019/20 определяться не будет. По мнению руководства турнира, не соблюден спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, а регулярный чемпионат завершить не успели. Президент Единой лиги Сергей Кущенко объяснил «Известиям», когда будут распределять места на участие в еврокубках в следующем сезоне, а также рассказал, как исполком РФБ примет итоговое решение по классификации команд в чемпионате России.

Победа или нет

Не дожидаясь улучшения ситуации с распространением COVID-19, многие страны досрочно завершают свои баскетбольные чемпионаты. К Бельгии, Боснии и Герцеговине, Литве и Украине, которые объявили победителей еще на прошлой неделе, присоединилась Польша (золото у лидера «регулярки» — «Зелены Гуры»). В Нидерландах, Словении, Чехии и Латвийско-эстонской лиге сезоны тоже отменили, но ни одна команда не была признана чемпионом.

По этому пути пошла и наша Единая лига, решившая завершить сезон, но не назначать победителя. Однако турнир имеет статус чемпионата России, выигравшая его команда получает еще и золотые медали от РФБ. Признает ли федерация чемпионом лидера таблицы — подмосковные «Химки» — пока вопрос.

— Единая лига получила от РФБ право на проведение чемпионата России, — пояснил «Известиям» президент турнира Сергей Кущенко. — Мы проводим чемпионат и его результаты в конце сезона передаем в РФБ, а исполком федерации их утверждает. Сейчас то же самое. Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице — за это проголосовали клубы. Понятно, что к этой таблице может быть много вопросов, самый важный из них — неравное количество игр среди участников. Но в условиях форс-мажора это единственный выход из ситуации. В ближайшее время мы отправим таблицу в РФБ, и исполком ждет сложное решение — утвердить итоговую классификацию.

dn, Фото: Единая Лига ВТБ/Ира Сомова

Глава РФБ Андрей Кириленко отказался высказывать свое мнение по поводу победителя, но дал понять, что исполком соберется в ближайшее время.

— Мое личное мнение — давать золотые медали «Химкам» или нет? Не буду отвечать на этот вопрос только потому, что вижу, какой нездоровый интерес это сейчас вызывает в СМИ. В ближайшее время мы соберем исполком и огласим свое решение , — заявил он «Известиям».

Если посмотреть в таблицу Единой лиги, то на первом месте идут «Химки» (18 побед — 1 поражение), на втором ЦСКА (15 побед — 4 поражения), на третьем — «Локомотив-Кубань» (14 побед — 6 поражений). ЦСКА и «Химки» успели провести в рамках Единой лиги-2019/20 только одну очную встречу. Химчане уверенно победили (96:80), так что определенное «моральное» право на титул у подмосковного клуба есть.

— «Химки» провели отличный сезон, уверенно шли в лидерах, — отметил в разговоре с «Известиями» глава тренерского совета РФБ, чемпион мира 1982 года Станислав Еремин. — Радует, что впервые за много лет у армейцев появился реально равный конкурент. В этом сезоне химчане вполне могли выиграть серию у ЦСКА в плей-офф. Но стоит ли вручать им золотые медали в такой форс-мажорной ситуации? Думаю, что было бы не совсем правильно определять победителя без розыгрыша плей-офф, хотя исполком может принять и иное решение. Самое главное, найти компромисс, чтобы попытаться с меньшими потерями определить классификацию по этому году и отправить в еврокубки всех сильнейших.

Всё сложно

Это резонный вопрос — кто будет представлять Россию в еврокубках на следующий сезон. Например, сможет ли занимающий четвертое место, но сыгравший наименьшее количество матчей среди лидеров УНИКС претендовать на попадание в Евролигу. Перед началом сезона-2019/20 казанцы рассчитывали на wild card Евролиги, но в итоге особое приглашение досталось «Зениту». Петербургский клуб, как и УНИКС, сыграл только 18 матчей и располагается на седьмом месте. Выше расположились польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев», имеющие одинаковое количество побед с «Зенитом», но опережающие их по числу матчей и поражений (за проигрыш в баскетболе дают одно очко). То же самое касается и пермской «Пармы», которая занимает восьмое место, но по проценту выигранных матчей вполне может претендовать на место в топ-5.

— По всей видимости, итоговая классификация от РФБ будет определена по очкам, то есть по текущей таблице, представленной на сайте Единой лиги, — считает президент «Пармы», член исполкома РФБ Сергей Богуславский. — То есть «Парма» займет восьмое место по очкам. Хотя по проценту побед мы делим 5–6-е место с «Зенитом». Получается, кто больше проиграл — тот и выше в таблице. Это неправильно, но мы действительно не можем доиграть сезон и это форс-мажорная ситуация. Думаю, что по этой таблице и будут распределяться места в еврокубках.

втб Фото: Единая Лига ВТБ/Ира Сомова

Сергей Кущенко подчеркнул: многое зависит от того, будут ли доиграны еврокубки нынешнего сезона. В Евролиге выступают ЦСКА, «Химки» и «Зенит», в Еврокубке — УНИКС, в Лиге чемпионов — «Нижний Новгород». Пока все эти турниры приостановлены до 10 апреля.

— Коммуникация Единой лиги с турнирами, в которых участвуют наши клубы, всегда понятная и открытая, — пояснил глава Единой лиги. — Как только турниры Евролиги и ФИБА закончат свои сезоны каким-то образом, тогда и мы будем понимать, какие клубы и куда делегировать. Сейчас очень сложно предугадать, как в итоге завершится европейский сезон — полной отменой или ситуация с распространением вируса пойдет на спад и клубам как-то удастся доиграть оставшиеся матчи.

В российских клубах — участниках Евролиги готовы доиграть сезон, если его решат возобновить. Об этом, в частности, говорил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.