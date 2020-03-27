Попасть в десятку: есть ли у «Самары» шанс стать частью Единой лиги

Действующий чемпион Суперлиги-1 и обладатель Кубка России – 2020 БК «Самара» готовит заявку на вступление в Единую лигу. Об этом «Известиям» рассказал президент команды Камо Погосян. Самарцы уже пытались попасть на международный турнир перед сезоном-2016/17, но тогда совет лиги сделал выбор в пользу пермской «Пармы».

Это решение объяснялось тем, что у «Самары» нет арены, вмещающей минимум 3 тыс. зрителей (игровой зал клуба рассчитан на 1,5 тыс. мест). Сейчас цифра в регламенте выросла до 5 тыс. В регионе пытаются решить эту проблему — в I квартале 2021 года должна завершиться реконструкция многофункционального Дворца спорта, который рассчитан примерно на 7 тыс. болельщиков.

Сезон в Суперлиге-1, похоже, завершен, а его участники уже строят планы на будущее. БК «Самара» уже не первый год считается главным кандидатом на вступление в Единую лигу, но в этот раз шансы наконец-то сыграть в элите высоки как никогда. Во-первых, после ухода рижского ВЭФа в Единой лиге вновь нечетное количество команд (13) и при появлении 14-го участника будет легче составить календарь. Во-вторых, пока неясно, смогут ли все оставшиеся иностранные клубы (эстонский «Калев», казахстанская «Астана», польская «Зелена Гура» и белорусский «Цмоки») подтвердить свое участие в сезоне-2020/21.

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением угрозы коронавируса и экономической ситуацией в стране, но если всё придет в норму, то мы подадим заявку на вступление в Единую лигу, — рассказал «Известиям» президент «Самары» Камо Погосян. — Думаю, мы готовы к повышению в классе. Об этом говорят наши стабильные результаты в Суперлиге-1, победа в Кубке России – 2020, а также выстраивание вертикали молодежных проектов и создание команды по баскетболу 3x3. В целом в нынешнем сезоне мы имели 10 команд в соревнованиях под эгидой РФБ и Единой лиги. Этим могут похвастаться единицы.

«Самара» может выдержать регламент турнира относительно вместительности арены, сыграв первые пять домашних матчей на нынешней домашней площадке. Потом в строй должны ввести новую арену, которая соответствует всем требованиям.

— Новая арена уже готова на 60%, скоро строители приступят к внутренним работам, — пояснил Камо Погосян. — Срок сдачи — конец I квартала 2021 года. Она будет многофункциональной и при проведении баскетбольных матчей вместит 6,5–7 тыс. человек. В Самаре соскучились по большому баскетболу, и, уверяю, посещаемость у нас будет отменная.

Самара была представлена в Единой лиге на протяжении четырех сезонов. Команда «Красные Крылья» под руководством нынешнего тренера сборной России Сергея Базаревича показывала отличные результаты, три раза пробившись в 1/4 финала плей-офф, но была вынуждена сняться с турнира в июне 2015 года. В нынешнем сезоне «Самара» идет на втором месте в Суперлиге-1 (уступает «Спартаку-Приморье» только по дополнительным показателям) и одержала победу в Кубке России. В финале по сумме двух матчей она обыграла Темп-СУЗМ-УГМК (63:66, 86:69).

Еще один аргумент в пользу «Самары» — изменение в регламенте Единой лиги, согласно которому город, где находится новый потенциальный участник турнира, должен располагаться не более чем в пяти часах полета от Москвы (статья 6.1.5.1). Это говорит о том, что другие лидеры Суперлиги-1 — владивостокский «Спартак-Приморье» и сахалинский «Восток-65» — не могут претендовать на вступление в Единую лигу автоматически.

Этот пункт был утвержден на заседании совета лиги 14 июля 2019 года. Источник в организации объяснил, почему такое решение нельзя считать дискриминацией клубов с Дальнего Востока.

— Здесь мы переняли опыт других международных турниров, — пояснил собеседник «Известий». — Например, Евролига устанавливает критерии для предоставления лицензий на участие в соревновании — не более четырех часов полета от Франкфурта-на-Майне. Такой критерий нельзя считать дискриминацией клубов. Принцип всех спортивных соревнований — территориальность. Например, в Российской Федерации проводятся спортивные соревнования между двумя субъектами РФ, где не могут участвовать спортсмены из других регионов, есть районные, городские соревнования. На международном уровне также используются территориальные ограничения.

Последним клубом, принятым в Единую лигу, была польская «Зелена Гура». В прошлом сезоне команда заняла 12-е место и не смогла выйти в плей-офф. Всего в турнире девять российских и четыре иностранные команды.