Каталонская концовка: Миротич помог «Барселоне» взять реванш у ЦСКА

В центральном матче игровой недели Евролиги ЦСКА в драматичной концовке уступил «Барселоне» (80:82). Героем встречи стал самый высокооплачиваемый игрок европейского баскетбола Никола Миротич. Форвард сборной Испании набрал 23 очка, сделал восемь подборов и записал на свой счет решающее попадание на последней секунде встречи. Каталонцы взяли реванш за крупное поражение от армейцев в первом круге — в конце ноября 2019 года московский клуб выиграл в Испании «+29».

Итоги матча для «Известий» подвел президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

— В целом получилась отличная игра, на паркете были две равные команды, и зрители получили истинное удовольствие от баскетбола — сказал он. — Жаль, что матч совсем не получился у Майка Джеймса. У лидера ЦСКА было много моментов на грани фола, он ожидал, что судьи свистнут, но они всякий раз были на стороне защищающихся. Думаю, это сломало американца психологически. Хотя он забил трехочковый в концовке, но в итоге всё решило мастерство Миротича. Чувствуется какая-то недосказанность, ЦСКА не заслужил такого обидного поражения.

ЦСКА владел преимуществом в первой половине встречи. На стыке четвертей пятерка, в которой «зажигали» Коста Куфос, Джоэль Боломбой и Даниэль Хэкетт, набрала 13 безответных очков. Когда на паркет стала возвращаться основа, градус давления в защите и качество работы на подборе не понизилось, а потому перевес ЦСКА добрался до «+7». Хозяевам можно было бы поставить пятерку, если бы не звездный Миротич, положивший в цель два трехочковых в последние полминуты перед перерывом (40:37).

Наставления наставника ЦСКА Димитриса Итудиса, просившего внимательнее относиться к снайперам соперника, в третьей четверти игрокам выполнять не удавалось. У «Барселоны» вновь было многовато открытых позиций на периметре, чем команда отлично пользовалась. ЦСКА держался за счет индивидуальных действий Даниэля Хэкетта, но этого было слишком мало. Каталонцы ушли на пять очков вперед. Тогда из армейского рукава был извлечен привычный козырь. Часто помогающий в сложных ситуациях Курбанов отправил в цель две «трехи», отметился перехватом и данком в отрыве, затем снова попал издали на последней секунде владения. Его стараниями москвичи заработали «+4» в середине четвертого периода.

Но и этого, понятно, было маловато. Тем более откровенно не получалась игра у Джеймса, не попадавшего даже открытые мячи. Миротич, Курич и Хиггинс свои моменты использовали лучше, и за 3,16 до сирены Димитрис Итудис потратил тайм-аут — 72–75. Увы, концовка не получалась совсем. Старание на обеих половинах площадки попросту не приводило к набранным очкам. Даже когда при «-1» армейцы получили достаточно времени на хорошую атаку, дело завершилось потерей.

Шанс хозяева всё же получили. Проваливший предыдущую часть встречи Джеймс оторвался от опекуна в правом углу и попал «треху» — 80–80! До сирены оставалось пять секунд, и их Миротичу хватило, чтобы уверенно попасть со средней с отклонением через руку Сент-Роса и установить окончательный счет.

— Конечно, проигрывать такую игру очень обидно, — сказал «Известиям» Ховард Сент-Рос. — И я говорю не только про концовку. На протяжении всего матча удача обходила нас стороной, мы не забивали, допускали нехарактерные потери. При этом все понимают, что вся борьба еще впереди. Этот матч надо как можно скорее забыть, ведь уже на следующей неделе нас ждут две игры в Евролиге.

По мнению Андрея Кириленко, «Барселона» сделала важный ход, когда сумела переманить Кори Хиггинса из ЦСКА. В матче против своего бывшего клуба защитник набрал 17 очков.

— «Кража» Кори Хиггинса у ЦСКА — ключевое приобретение «Барселоны» в межсезонье, — считает глава РФБ. — Да, Миротич — первая опция в нападении, но тот объем, который выполняет Хиггинс, впечатляет. Он очень хорош на обоих концах площадки, играет в умный баскетбол, чувствует, когда поймать соперника на фол. На мой взгляд, американец является самым недооцененным игроком Евролиги.

Форвард «Барселоны» Адам Ханга отметил: несмотря на поражение, ЦСКА по-прежнему является одним из главных фаворитов Евролиги.

— ЦСКА — действующий чемпион Евролиги, и играть против них всегда сложно, — отметил в разговоре с «Известиями» Адам Ханга. — Я был немного удивлен, когда перед началом сезона московский клуб списывали со счетов и не рассматривали как участника «Финала четырех»-2020. По мне, ЦСКА — один из главных фаворитов сезона, не хотелось бы встретиться с ними в плей-офф.

После этой встречи «Барселона» закрепилась на третьем месте (20 побед и 6 поражений), а ЦСКА опустился на пятое место (17 побед и 9 поражений).