Перерыв на пользу: Михаил Кулагин близок к возвращению в строй

Разыгрывающий ЦСКА Михаил Кулагин через две недели может начать тренироваться в общей группе, сообщил «Известиям» его агент Валерий Холин. В середине февраля перед отъездом в сборную на матчи квалификации Евробаскета с Италией и Северной Македонией плеймейкер повредил мышцу бедра. В целом у 25-летнего игрока сборной России сейчас тяжелый период в карьере — из-за травм он сыграл всего в девяти матчах нынешнего сезона. Старший брат Михаила Дмитрий Кулагин также продолжает восстанавливаться от повреждения. Его участие в ближайшей игре с «Калевом» исключено. При этом из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Единой лиги могут приостановить. Евролига и Еврокубок уже на паузе.

Последние два года Михаила Кулагина мучают травмы. В конце января 2019 года он получил перелом стопы и практически полностью пропустил вторую часть триумфального для ЦСКА прошлого сезона. Тем не менее разыгрывающий успел восстановиться к чемпионату мира-2019 и сыграть в Китае (наша сборная заняла 12-е место и пробилась в олимпийскую квалификацию). В матче с «Зеленой Гурой» 20 октября 2019-го игрок вновь получил повреждение и вернулся на паркет только спустя девять недель. Михаил успел провести матчи с «Нижним Новгородом», «Астаной» и «Калевом» и перед поездкой сборной снова травмировался. 18 февраля он прошел обследование в национальной команде, врачи выявили повреждение мышцы бедра. Сроки возвращения разыгрывающего на паркет не сообщались.

— У Миши заканчивается период восстановления, и, если всё пойдет по плану, то через две недели он начнет тренироваться в общей группе, — отметил в разговоре с «Известиями» агент игрока Валерий Холин. — Действительно, в последние годы ему не везет с травмами, но он держится молодцом и намерен вернуться в ротацию ЦСКА в этом сезоне.

В Евролиге в этом году баскетболист не сыграл ни одного матча. В Единой лиге он принял участие в девяти играх (средние показатели 2,6 очка и 1,6 передачи). Родной брат Михаила Кулагина — Дмитрий — покинул ЦСКА в 2017 году и с тех пор является лидером «Локомотива-Кубань». В этом сезоне статистика защитника в Единой лиге составляет 9,4 очка, 2,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

Без своего ключевого игрока, который получил травму голеностопа на тренировке, краснодарцы уступили в двух матчах подряд — на выезде «Нижнему Новгороду» (93:96) и дома ЦСКА (71:77). Не примет участие Кулагин-старший и в матче с эстонским «Калевом», запланированном на четверг (но игру могут отменить из-за угрозы коронавируса).

— Дима не сыграет с «Калевом», — сказал Валерий Холин. — Есть вероятность, что он успеет восстановиться к матчу с УНИКСом (28 марта).

Во встрече УНИКСа и «Локомотива-Кубани», скорее всего, определится обладатель третьего места по итогам регулярного чемпионата. Пока у краснодарцев 13 побед, у казанцев — 12, но есть матч в запасе.