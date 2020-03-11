«Швед и Ларкин вполне могли бы быть лидерами клубов NBA»

В рейтинге самых сенсационных трансферов межсезонья NBA переход центрового Грега Монро в «Баварию» точно вошел в топ-3. По степени неожиданности его может затмить разве что переезд Николы Миротича в «Барселону». 29-летний Монро перебрался в Европу в самом расцвете сил. Да, у Грега не задался последний год, но он все равно входил в ротацию «Филадельфии» в плей-офф-2019, а до этого восемь лет подряд набирал в среднем дабл-дабл за сезон в NBA. Вряд ли кто-то мог представить американца в форме «Баварии», но он стал «жертвой» новых веяний баскетбола в NBA, где нет места мало бросающим с дистанции «большим».

В Евролиге Монро подтвердил свой звездный статус. Он лучший в команде по результативности (12,9 очка в среднем за игру), подборам (6,8) и второй по передачам (2,5). Поэтому если летом 2020 года Грег не вернется в Северную Америку, то наверняка пойдет по пути Дерека Уильямса, который после сезона в Мюнхене перешел в европейский топ-клуб. В интервью «Известиям» Монро рассказал о решении сменить НБА на Европу, таланте Алексея Шведа, игре с Джоэлем Эмбиидом и учебе в университете Джорджтауна.

— В межсезонье у вас наверняка было много вариантов продолжения карьеры. Почему выбрали именно «Баварию»?

— Это довольно сложный вопрос для меня. «Бавария» показалась мне отличной командой, учитывая, что в Европе есть практика, когда баскетбольные клубы возникают при футбольных: «Барселона», «Реал», «Фенербахче». Например, в этом году футбольная «Бавария» празднует свою 120-летнюю годовщину. Поэтому я думаю, что оказался в Мюнхене в нужное время, и постараюсь сделать всё, чтобы принести клубу трофеи.

— Как вы расцениваете свой первый сезон вне NBA. Это понижение в статусе или перезагрузка карьеры?

— Я смотрю на каждый сезон как на очередной шаг в развитии своей карьеры. К тому же это мой первый выезд за пределы США, и в Евролиге я столкнулся с серьезным уровнем борьбы. Как на своей позиции, где выступает много топовых центровых с большим опытом, так и между командами. Я получаю хорошую игровую практику и чувствую, что приношу пользу своему клубу. Для меня это крайне важно. Плюс приятно встречать своих старых знакомых в разных городах Старого Света.

— Насколько уровень Евролиги приблизился к NBA?

— Уровень организации многих команд Евролиги, их стадионы, например наш в Мюнхене, уровень отношения к игрокам, тренировочному процессу очень высокого уровня. Еще бы я отметил, что в Европе болельщики вовлечены в игру. Они приходят в первую очередь посмотреть именно баскетбол, а не вкусно поесть или посмотреть яркое шоу в перерывах.

При этом неправильно говорить, что качество игры в Евролиге и NBA одного уровня, но я соглашусь с мнением, что это второй баскетбольный турнир в мире по всем показателям.

— В конце февраля вы обыграли «Зенит», а на этой неделе встретитесь с «Химками». Что думаете о подмосковной команде?

— Хорошо помню, как мы играли в первом круге в Мюнхене и уступили. Мы провалили третью четверть и уже не смогли отыграться. В ответном матче надо учесть ошибки и постараться закрыть лидера «Химок» Алексея Шведа. Он отличный снайпер, и если дать ему атаковать без сопротивления, то нам будет крайне сложно увезти победу из России. Также мы должны продемонстрировать свой потенциал и показать хороший процент реализации средних и дальних попаданий.

— Вы сыграли со всеми командами в Евролиге. Швед — один из игроков, кто поразил вас больше всех?

— Да, он и Шейн Ларкин (разыгрывающий «Анадолу»). Думаю, они вполне могли бы быть лидерами в клубах NBA. Знаю, что оба пытались закрепиться в лучшей лиге мира, но потом предпочли вернуться в Европу.

— У них еще будет шанс поиграть в NBA?

— Когда мы говорим о мастерах такого уровня, то шанс вернуться за океан у них будет всегда. Но это выбор лично каждого, поэтому мне нет смысла рассуждать об этом.

— После 28 туров «Бавария» и «Зенит» замыкают турнирную таблицу регулярного сезона Евролиги. В чем причины таких результатов, на ваш взгляд?

— Правильнее было бы спросить более опытного спортсмена. Но могу сказать, что первый год в новом турнире всегда сложный. Как игроку, так и команде. Все-таки для «Зенита» — это дебют в Евролиге, было очевидно, что им потребуется время, чтобы привыкнуть к плотному графику игр, переездам, нагрузкам, ожиданиям болельщиков. Для «Баварии» это второй сезон в новом формате. Конечно, где-то нам не хватает опыта, но могу уверенно сказать, что мы и «Зенит» не являемся мальчиками для битья.

Если говорить про наши очные матчи, то в первом и во втором круге это были сложные игры для нас («Бавария» выиграла обе встречи). У «Зенита» сильные «большие», в первую очередь Густаво Айон, качественные защитники, хорошая организация игры. Еще мне очень понравилось в Санкт-Петербурге, жаль, что не удалось посмотреть этот прекрасный город, но несколько местных болельщиков вспомнили меня и пожелали удачи в будущем.

— Хотелось бы поговорить про вашу заокеанскую карьеру. Какие воспоминания у вас остались от двух лет, проведенных в Джорджтаунском университете?

— В NBA вы можете поменять десятки команд, а в NCAA, в большинстве случаев, это один университет, который ты будешь вспоминать всю свою жизнь. Когда вы крикнули мне Hoyas Forever, я испытал самые приятные эмоции и ностальгию. Хорошо помню то время, мы поддерживаем связь с ребятами, кто играл со мной в команде Georgetown Hoyas, до и после меня. Мы не можем видеться регулярно, но поддерживаем отношения в чатах, встречаемся в межсезонье.

— У Джорджтаунского университета очень интересный символ баскетбольной команды — живая собака по имени Джек Бульдог. Помните его?

— Конечно, все его знают. Он главная персона на любом матче Georgetown Hoyas, настоящая легенда университета. Джек выходит с таким вальяжным видом, будто он хозяин зала, и все зрители бросают свои дела и спешат сфотографироваться с ним. Когда я был капитаном команды, у меня была привилегия без очереди подходить к Джеку. У меня дома даже есть фотография с этой прекрасной собакой.

— Кроме вас за Georgetown Hoyas выступали такие знаменитые центровые, как Патрик Юинг, Алонсо Моурнинг, Дикембе Мутомбо, Рой Хибберт. Как тренерам университета удается готовить так много топовых «больших»?

— В истории Джорджтаунского университета было много известных игроков и на других позициях. Например, Аллен Айверсон (самый ценный игрок NBA-2000/01, чемпион мира) или Отто Портер (форвард «Чикаго»). Но те люди, которых вы назвали, действительно плотно ассоциируются с Georgetown Hoyas и стали настоящими легендами. Патрик Юинг вошел в топ-50 лучших игроков за всю историю NBA, Моурнинг и Мутомбо были суперзвездами и смогли реализоваться в профессиональном баскетболе на все сто. Безусловно, в этом есть большая заслуга тренеров университета, которых знают во всем баскетбольном мире. А последние три года Georgetown Hoyas и вовсе возглавляет Патрик Юинг, который передает свой опыт молодому поколению.

— Новый лидер Georgetown Hoyas Мэк Макланг способен стать звездой в NBA?

— Да, я верю в него. Кроме своего прыжка, ведь все видели вирусные ролики с его данками, мне нравится, что Мэк имеет поставленный бросок. К тому же он очень аккуратен в своей игре и редко принимает поспешные решения.

— Знакомы ли вы с Алленом Айверсоном? Как оцениваете его вклад в развитие баскетбола?

— Я знаком с Алленом и горжусь этой дружбой. Его игра в NCAA и взаимоотношения с тренером Джоном Томпсоном — отдельная история, о которой я могу рассказывать долго. Если говорить про NBA, то Айверсон доказал, что игрок такого роста (181 см) вполне способен добиться фантастических показателей. Посмотрите, сколько у него индивидуальных наград. Также его должны благодарить за то, что он соединял в себе разные культуры. Именно Аллен сыграл важную роль в том, что хип-хоп стали ассоциировать с NBA и наоборот. А это дало лиге много популярности и денег.

— В «Филадельфии» вы играли с Джоэлем Эмбиидом, которого многие эксперты наряду с Энтони Дэвисом считают лучшим центровым в NBA. Согласны с этим мнением?

— Безусловно, Джоэл один из лучших в мире на своей позиции. Не зря уже несколько лет подряд он попадает в стартовую пятерку на Матче звезд. У него отличная статистика. При этом ему всего 25 лет, и я уверен, что Эмбиид продолжит прогрессировать. Он настоящее и будущее «Филадельфии».

— Как вы относитесь к тенденции, что классические центровые практически перестают пользоваться спросом в NBA.

— Думаю, что это временное явление. Да, сейчас важно, чтобы все кидали из-за дуги, но, поверьте, пройдет два или три года и ситуация резко изменится, и большие парни смогут вновь получить достойное место в ротации.