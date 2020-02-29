«Можно поиграть за «Реал» и «Барселону» и спать спокойно»

28-летний Никола Миротич довольно успешно выступал в NBA на протяжении пяти сезонов и вполне мог повторить путь европейцев, закрепившихся в лучшей лиге мира, — Андрея Кириленко, Хидо Тюркоглу, Владе Диваца, братьев Газоль, Рики Рубио... Прошедшим летом он мог получить трехлетний контракт на $45 млн, интерес к его персоне проявляла «Юта», но форвард неожиданно для всех решил вернуться в Европу. Игрок сборной Испании заметно потерял в деньгах (зарплата в «Барселоне» составляет около $5,4 млн), покинул NBA на пике карьеры, да и еще перешел в стан самого непримиримого соперника родного клуба — мадридского «Реала».

В Евролиге Миротич подтвердил свой высокий класс: он входит в топ-3 по эффективности действий (22,2 балла), в пятерку лучших снайперов турнира (18,9) и лучших подбирающих (7) и уверенно ведет «Барселону» к «Финалу четырех». На этой неделе именно его бросок на последней секунде четвертой четверти решил исход гостевой встречи с ЦСКА (82:80). После матча Никола Миротич ответил не несколько вопросов «Известий». Он отметил высокий уровень конкуренции в Евролиге и мастерство Кори Хиггинса.

— Победы над прямыми конкурентами за титул важны вдвойне?

— Знаете, в Евролиге такой формат, что здесь важна каждая игра, и мне это нравится. Если говорить про матч с ЦСКА, то, безусловно, мы счастливы выиграть в Москве. Когда мы анализировали соперника, то смотрели наш матч в первом круге. Тогда они просто уничтожили нас (армейцы выиграли «+29». — «Известия»), и мы хотели отыграться. Да, победа оказалась не такой эффектной, но позволила нам закрепиться в топ-3.

— Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил ваши способности, но сказал, что главная удача «Барселоны» в межсезонье — подписание Кори Хиггинса...

— Могу только поддержать АК-47. Кори действительно очень важный игрок для «Барселоны», очень полезный. А мне приятна любая похвала от такого великого баскетболиста, как Андрей Кириленко.

— Перед началом сезона все говорили, что «Барселона» — очевидный фаворит Евролиги. Но сейчас всё не кажется таким однозначным. Согласны?

— Мне кажется, что сейчас никто не сможет угадать состав участников «Финала четырех». Впереди нас ждет развязка регулярного сезона и очень крутой плей-офф. Думаю, мы увидим много неожиданных результатов.

— Уровень Евролиги заметно повысился за время вашего отсутствия?

— Да, все команды, которые играют в регулярном сезоне, дают бой фаворитам. Это круто.

— В прошлом году тренер «Барселоны» Светислав Пешич сделал яркое заявление, сказав, что в Евролиге — лучший в мире баскетбол. В NBA же команды играют без тактики и защиты. Согласны с ним?

— Я воздержусь от ответа (улыбается).

— Не скучаете по NBA? Продолжаете следить за лигой?

— Слежу за результатами своих бывших клубов, партнеров по сборной, но не могу сказать, что пристально смотрю все матчи. График в европейском баскетболе стал очень плотным, свободного времени почти нет.

— Как сложились ваши отношения с фанатами «Барселоны»?

— Всё в порядке, а почему вы спрашиваете?

— Вас можно назвать воспитанником «Реала», а эти клубы, как мы знаем, терпеть друг друга не могут...

— В баскетболе можно поиграть за «Реал» и «Барселону» и спать спокойно. Поверьте, у меня нет никаких проблем с болельщиками обоих клубов. Это не футбол, где действительно игроки испытывают сумасшедшее давление со всех сторон, когда решают сменить один клуб на другой. К тому же, я не первый, кто так сделал. Например, Анте Томич и вовсе перешел из «Реала» в «Барселону» напрямую.