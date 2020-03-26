16 плюс: баскетбольная Суперлига-1 может расшириться до 18 клубов

Пандемия коронавируса может поспособствовать расширению Суперлиги-1 до 18 команд в сезоне-2020/21. В случае досрочного завершения сезона во втором по значимости баскетбольном турнире России ни одна из команд не вылетит, а один или два клуба из Суперлиги-2 могут получить повышение в классе. Такое решение было одобрено всеми руководителями клубов Суперлиги-1 на специальной видеоконференции. Об этом «Известиям» рассказал президент екатеринбургского «Урала», глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин. Пока непонятно, как будут распределяться места в турнирной таблице, учитывая, что все команды провели разное количество матчей.

Станислав Еремин подчеркнул, что в нынешней ситуации ни одна из команд не покинет Суперлигу-1 по спортивному принципу. Сейчас турнирную таблицу замыкают «Новосибирск» и «Спартак» (Санкт-Петербург).

— Конечно, нельзя, чтобы команды вылетали из Суперлиги-1 в этом сезоне, с этим согласились все, — пояснил он. — При этом было рациональное предложение: если один или два клуба Суперлиги-2 готовы к повышению в классе, то они смогут пополнить наш турнир. Ничего страшно, если на следующий год будет не 16, а 17 или 18 команд. Наоборот, это создаст дополнительные рабочие места для российских игроков.

На видеоконференции представители клубов также обсудили дату возобновления турнира. Если до 20 апреля команды не начнут играть, то сезон завершится досрочно. Вероятность такого сценария — 99%, отметил в разговоре с «Известиями» президент БК «Самара» Камо Погосян.

— Решение президента РФ Владимира Путина сделать следующую неделю нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса лишь подтверждает серьезность ситуации. Скорее всего, сезон не возобновится, — рассказал Камо Погосян. — Думаю, об этом стоит уже говорить как о свершившемся факте. Да, 1% из 100%, что случится чудо, но это маловероятно. Получается, что мы — единственный российский клуб, выигравший трофей в этом сезоне на баскетбольном паркете. Причем мы уверенно взяли Кубок России — при полном аншлаге в Самаре (в финальной серии одержали победу над ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды. — «Известия»).

Правда, пока непонятно, как будут распределяться места в турнирной таблице и будет ли назван чемпион Суперлиги-1.

— Большинство клубов выступили за досрочное прекращение турнира и распределение мест согласно текущей турнирной таблице, — пояснил «Известиям» Станислав Еремин. — Против выступили несколько команд, в том числе «Восток-65» и ТЕМП-СУМЗ-УГМК, которых не устраивают их нынешние позиции. Но, увы, шансов на возобновление практически нет. Переносятся Олимпийские игры, чемпионаты мира, сезон в NBA может возобновиться не раньше лета. А мы ждем, что через 15–20 дней ситуация с распространением COVID-19 резко поменяется и нам разрешат играть. Даже если это случится, то в каком состоянии будут баскетболисты, не тренировавшиеся в нормальных условиях около месяца? Легионеры, покинувшие Россию, не смогут вернуться обратно в положенные сроки. Это будут уже совсем другие составы. Получается, что мы теряем и спортивную составляющую.

При этом у многих команд разное количество сыгранных матчей — от 25 до 27. Лидируют же «Спартак-Приморье» и «Самара» (обе команды одержали по 21 победе при пяти поражениях), но по разнице личных встреч, забитых очков и пропущенных — впереди клуб из Владивостока.

— При этом у нас более легкий календарь, а у «Спартака-Приморье» впереди еще тяжелый выезд на Сахалин, — отметил Камо Погосян. — Поэтому сложно сказать, кто бы завершил регулярный чемпионат на первом месте. И непонятно, как будут распределяться места между командами, у которых разное количество матчей. РФБ предстоит принять тяжелое решение.

В столичной «Руне» между тем готовы к возобновлению сезона, все легионеры клуба остались в России. Сейчас московская команда идет на 10-м месте, но сыграла меньше матчей, чем все остальные коллективы из первой десятки.

— Сейчас команда находится на самоизоляции, все тренируются в домашних условиях по индивидуальным программам нашего тренерского штаба, доктора контролируют их состояния, — рассказал генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич. — В целом мы находимся в подвешенном состоянии до 10 апреля, когда РФБ должна объявить о дальнейшей судьбе чемпионата. Знаю, что многие команды не хотят его доигрывать, отпустили своих легионеров, так что сложно делать какие-то прогнозы. Наши иностранные игроки остались в Москве. Мы не могли запретить им уехать домой в этой ситуации, но они сами решили не разъезжаться и быть с командой в случае рестарта.

В прошлом году победителем Суперлиги-1 стала «Самара», обыгравшая в финальной серии петербургский «Спартак» (3:0).