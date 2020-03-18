«Вдохновляюсь игрой Криса Пола»

Пока все европейские баскетбольные чемпионаты, за исключением Турецкой лиги, приостановлены, наши болельщики до 20 марта смогут наблюдать за напряженной борьбой в российской Суперлиге-1. Потом турнир прервут, как минимум, до 10 апреля. Недавно представители Суперлиги разыграли между собой Кубок России — по сумме двух матчей «Самара» переиграла «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Самарский клуб лидирует и в чемпионате, правда, владивостокский «Спартак-Приморье» и екатеринбургский «Уралмаш» находятся совсем близко. Фарм-клубы ЦСКА и «Химок» продолжают борьбу за зону плей-офф, но самое важное, что молодые воспитанники этих команд получают игровую практику на довольно высоком уровне.

Один из героев этого розыгрыша Суперлиги-1 Александр Хоменко. Разыгрывающий ЦСКА набирает 14,5 очка, 3,4 подбора и 3,1 передачу в среднем за игру. Воспитанник белгородской школы баскетбола входит в заявку и первой команды армейцев, в нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Евролиги. По своему потенциалу 21-летний игрок считается одним из самых перспективных, не зря главный тренер сборной России Сергей Базаревич уже вызывал его на сбор национальной команды. В интервью «Известиям» Александр Хоменко рассказал о первых шагах в спорте под руководством Виктора Шведа, соперничестве с Майком Джеймсом, провале на молодежном Евробаскете-2019 и шансах Никиты Михайловского уехать в NBA.

— Известно, что вы воспитанник Виктора Шведа, отца Алексея Шведа и первого тренера еще двух баскетболистов сборной России — Станислава Ильницкого и Дениса Захарова. За счет чего у него получается раскрывать так много игроков высокого уровня?

— Виктор Николаевич до определенного возраста не делит игроков по позициям. С каждым он много работает индивидуально, все должны уметь защищаться, уверенно водить мяч, бросать трехочковые. Только после того, как базовые знания игры отточены до автоматизма, ты начинаешь учиться тонкостям своей позиции. Плюс с самого детства он вкладывает в тебя понимание, что не нужно бояться брать на себя инициативу, ошибаться в атаке. Многие детские тренеры зачастую пренебрегают этим.

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА / Михаил Сербин

— А как вы вообще попали в баскетбол?

— Жена Виктора Шведа работала у нас в школе учителем физкультуры и предложила некоторым мальчикам из нашего класса пойти в баскетбольную секцию. Я тогда уже занимался плаванием и не решился менять дисциплину. Но через месяц мама уговорила меня попробовать, и мне практически сразу понравилось. Из нашего класса еще шесть человек играло у Виктора Николаевича и мы прошли этот путь до выпуска. К сожалению, никто из ребят не остался в баскетболе, все нашли себя в других сферах.

— В этом сезоне вы больше тренируетесь с основой или клубом Суперлиги?

— Когда как. Если кто-то из основных защитников получает травму, я провожу тренировки с первой командой. Если нет, тренируюсь с клубом Суперлиги-1, готовлюсь к играм, чтобы не терять форму.

— Тренировки с основой — крутой опыт для вас?

— Да, они добавляют уверенности. Ты смотришь на звезд первой величины, противостоишь им в игровых упражнениях и потом пытаешься применить какие-то подсмотренные приемы на практике. Там совсем другой уровень контакта, жесткости, другие скорости.

— Вы уже три года привлекаетесь в основу. Кто из игроков ЦСКА поразил вас больше всего?

— Кого-то одного сложно выделить. После Олимпиады-2016 в Рио тренировался с Милошем Теодосичем, и он, конечно, поражает своим видением площадки, баскетбольным IQ. Большой талант. По технике очень крутой Майк Джеймс, взрывной, быстрый. Один на один способен обыграть каждого, противостоять ему в защите крайне сложно.

— В этом году многие молодые баскетболисты получают регулярную игровую практику в Евролиге: 18-летний Тео Маледон, 17-летний Усман Гаруба, 19-летние Дени Авдия и Рокас Йокубайтис, ваши ровесники Йовель Зусман и Бориша Симанич. Не обидно, что вам пока не доверяют на этом уровне?

— В Евролиге я уже дебютировал и даже стал чемпионом, пусть и формально. Обижаться могу только на себя, понимаю, что пока играю не на том уровне. Опускать руки я точно не собираюсь и надеюсь, что мне еще предоставится шанс регулярно играть в Евролиге за ЦСКА.

— Разговариваете ли вы с главным тренером Димитрисом Итудисом о том, в чем вам надо прибавлять?

— Мы говорили, что я должен лучше защищаться, быть активнее, где-то бросить, когда хочу отдать передачу. Да и я сам понимаю, что мне надо прибавлять во всех компонентах. Сейчас много занимаюсь над работой ног, оттачиваю дальний и средний броски.

— Не было идеи попроситься в аренду, чтобы получить опыт игры в клубе Единой лиги или другого европейского чемпионата?

— Пока нет. Все-таки мы играем во взрослом чемпионате Суперлиги, в прошлом сезоне я провел 8 матчей в Единой лиге. Так что поступательное движение есть.

— Что скажете об уровне Суперлиги?

— Он довольно высокий. Почти в каждой команде есть по два легионера, кроме нас, «Химок» и «Уфимца». Причем это иностранцы высокого уровня, некоторые из них даже вызываются в свои сборные. Например, Артемс Бутянковс выступает за Латвию, Кирилл Ситник и Александр Семенюк за Белоруссию. Андрей Сопин регулярно играет за сборную России.

— Самый тяжелый выезд в Суперлиге?

— Сахалин и Владивосток. Долго лететь, разница во времени, к которой не успеваешь привыкнуть. Мы просыпались в 4 утра и шли на завтрак. Спать совершенно не хотелось. Зато во время игры было очень сонное состояние.

— Заслуженный тренер России Олег Окулов жаловался, что порой в раздевалке у клубов Суперлиги нет горячей воды...

— Такое бывает, когда для тренировок гостям дают резервный зал. Там действительно можно увидеть всё что угодно.

— Не было желания съездить на лето в США, поработать с местными тренерами?

— У меня не было такой возможности. Каждое лето были юниорские сборные. Получается, в прошлом году закончился сезон, у меня был один день в Москве и я уехал в сборную U-20. А после молодежного Евробаскета в Португалии осталась всего неделя отпуска. Так что график был насыщенным.

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА / Михаил Сербин

— В 2019 году сборная U-20 вновь не смогла выйти в дивизион А в своей возрастной группе, заняв четвертое место...

— Честно, стыдно за тот турнир. У всех были высокие ожидания, в том числе от меня. Но турнир сложился неудачно. Я усугубил травму по ходу Евробаскета и доигрывал его буквально на одной ноге. Также в команде совсем не было больших из-за травм нескольких баскетболистов. Но даже в таком состоянии мы должны были лучше сыграть с Бельгией в матче за третье место и выйти в дивизион А. Многие писали, что мы слабо сыграли с Португалией в полуфинале. Но у них действительно была сильная команда, плюс домашние трибуны очень помогали.

— В 2019 году вас вызвали в национальную сборную на трехдневный сбор. Что Сергей Базаревич сказал вам по его итогам?

— Сбор получился скорее ознакомительным. Все постепенно подъезжали, потом вспоминали комбинации. Молодые игроки - я, Никита Михайловский и Александр Платунов - учили комбинации, немного индивидуально поработали с Сергеем Быковым. Больше вспомнить особо нечего.

— Михайловскому прочат попадание в NBA. Как думаете, это возможно?

— Никита неплохо играет в Единой лиге, действует довольно эффективно. А по поводу NBA — всё возможно. Драфт — очень непредсказуемая вещь.

— А у вас есть мечта уехать в NBA?

— Не готов пока говорить об этом. Надо все делать шаг за шагом.

— Вообще следите за NBA?

— Да, могу посмотреть какую-то игру в записи. Порой собираемся с ребятами и смотрим матчи. Например, в этом сезоне следили за рождественскими играми, Матчем всех звезд.

— Кто ваш любимый игрок?

— Вдохновляюсь игрой Криса Пола (разыгрывающий «Оклахомы», глава профсоюза NBA. - "Известия"). Из тех кто закончил карьеру, выделю Аллена Айверсона (самый ценный игрок NBA-2001. - "Известия").

— А есть ли российский игрок, которого вы ставите себе в пример?

— Наверное, Никита Курбанов. Он очень сильный баскетболист. Безусловно, очень круто играет Алексей Швед. Он помогал мне на первых порах в Москве, недавно случайно встретились с ним в аэропорту, хорошо поговорили.

— Чем увлекаетесь, помимо баскетбола?

— Люблю футбол, довольно давно болею за «Манчестер Юнайтед».

— Скучаете по родному Белгороду?

— Первый год скучал, когда приехал в интернат ЦСКА. Другой город, ты совсем один, все приходится делать самому, в том числе многие бытовые вещи. Это было в новинку и порой хотелось домой. Но когда сезон закончился, я уже привык. Приехал в Белгород, и через пару дней захотелось обратно.